「ザ・ビートルズ」のジョン・レノンさん(享年40)の妻でアーティストのオノ・ヨーコ(90)が日本時間6日、自身のX(旧ツイッター)を更新。4日に83歳で亡くなった写真家・篠山紀信さんをしのんだ。

「篠山紀信さん、安らかに」と英文で書き出したオノ。「ジョンと私が5年間の沈黙を破ってアルバム『ダブル・ファンタジー』を作ろうと決めたとき、写真撮影を誰に頼もうかと悩んだ。二人で考えているうちに、突然、篠山紀信の顔が浮かんだ。私は、『今回だけは、ぜひ日本人のカメラマンにお願いしたい』と言った。ジョンもすぐに『そうだね、いいね』と同意してくれた。まさか『for once(一度、試しに)』が、ジョンと私が一緒に作った最後のアルバムになり、『for once』が永遠に生き続けることになるとは思ってもみなかった」と1980年12月8日、夫・ジョンさんが米ニューヨークの自宅前で凶弾に倒れて亡くなる直前の9月にラストアルバム「ダブル・ファンタジー」のジャケットを篠山さんが撮影するに至った経緯を記した。

そして「世界中のフォトグラファーの憧れの仕事であり、その写真を撮るのは篠山紀信であることが運命づけられていたのだとつくづく思う。そして、『ダブル・ファンタジー』の写真が世界中の人々の目に触れることになった。篠山紀信さんは、淡々と、それでいて一枚一枚に集中して撮影してくれたので、出来上がった写真を見て、嫌いな写真は一枚もなかった。彼の作品は本当に素晴らしい」と故人への思いをつづり、最後は「Y・O、NYC」と締めた。

「ダブル・ファンタジー」は世界中でアルバムチャートで1位を獲得。1981年度グラミー賞の最優秀アルバム賞を受賞した。

【写真】オノ・ヨーコの投稿…ジョンと息子ショーンの姿も

