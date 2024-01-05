◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＤＡＳＨ！！」大会（５日、東京・墨田区総合体育館、観客２９１０人・札止め）

メインイベントの８人タッグマッチで前夜の１・４東京ドーム大会で激突したオカダ・カズチカとＡＥＷのスーパースター・ブライアン・ダニエルソンとのドリームタッグが実現。オカダとダニエルソンはジョン・モクスリー、石井智宏と組んで「ＴＭＤＫ」のザック・セイバーＪｒ．、マイキー・ニコルズ、シェイン・ヘイスト、藤田晃生組と対戦。豪華な顔合わせに札止め２９１０人の観客が酔いしれた。

セミファイナルの「ＫＯＰＷ ２０２４」争奪戦４ＷＡＹマッチでは、石森太二が横入り式エビ固めでグレート―Ｏ―カーンから最終３カウントピンフォールを獲得（あと２人は矢野通とＹＯＨ）。「ＫＯＰＷ ２０２４」となった。

前夜の１・４東京ドーム大会のメインイベントで激突した新ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・内藤哲也と前王者ＳＡＮＡＤＡは１０人タッグで対戦。試合後、ＳＡＮＡＤＡが内藤にリマッチを要求した上で内藤率いる「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」（ＬＩＪ）と自身の「Ｊｕｓｔ ５ Ｇｕｙｓ」（Ｊ５Ｇ）の全面対抗戦を要求。内藤もこれを受諾し、人気ユニットの５番勝負実現が確実となった。

第１試合には前夜の１・４東京ドーム大会でＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座に就いたばかりの新日本プロレスの新社長・棚橋弘至が登場。相手の田口隆祐の要求でいきなりタイトルマッチとなった一戦で勝利を飾り、初防衛を飾った。

◆全成績

▽ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合１５分１本勝負

〇棚橋弘至（５分４０秒 エビ固め）田口隆祐●

▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（７分４０秒 消灯→片エビ固め）清宮海斗、大岩陵平●

▽中島佑斗＆オスカー・ロイベ壮行試合タッグマッチ２０分１本勝負

〇エル・ファンタズモ、ヒクレオ（８分５０秒 スーパーサンダーキス’８６→片エビ固め）オスカー・ロイベ、中島佑斗●

▽１２人タッグマッチ３０分１本勝負

〇海野翔太、エル・デスペラード、マスター・ワト、真壁刀義、タマ・トンガ、本間朋晃（９分 秒 デスライダー→エビ固め）ＥＶＩＬ、成田蓮、金丸義信、ＳＨＯ、高橋裕二郎、ディック東郷●

▽１０人タッグマッチ３０分１本勝負

ウィル・オスプレイ、ジェフ・コブ、ＨＥＮＡＲＥ、ＴＪＰ、フランシスコ・アキラ（５分３０秒 ノーコンテスト）デビッド・フィンレー、ゲイブ・キッド、アレックス・コグリン、クラーク・コナーズ、ドリラ・モロニー

▽１０人タッグマッチ３０分１本勝負

〇ＴＡＫＡみちのく、ＳＡＮＡＤＡ、タイチ、上村優也、ＤＯＵＫＩ（８分４７秒 みちのくドライバー２→片エビ固め）内藤哲也、鷹木信悟、高橋ヒロム、辻陽太、ＢＵＳＨＩ●

▽「ＫＯＰＷ ２０２４」争奪戦 ４ＷＡＹマッチ 最終３カウントピンフォールマッチ

〇石森太二（１０分００秒 横入り式エビ固め）グレート―Ｏ―カーン●

※あと２人は矢野通とＹＯＨ、最終３カウントピンフォール獲得の石森が「ＫＯＰＷ ２０２４」となる。

▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

〇シェイン・ヘイスト、ザック・セイバーＪｒ．、マイキー・ニコルズ、藤田晃生（１３分５０秒 タンクバスター→エビ固め）オカダ・カズチカ、ジョン・モクスリー、ブライアン・ダニエルソン、石井智宏●