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【ＪＲＡ】２３年度厩舎関係者表彰、優秀騎手賞第１位は松山弘平騎手　ルメール騎手、横山武騎手らを上回る

スポーツ報知
松山弘平騎手

　ＪＲＡは４日、２０２３年度厩舎関係者表彰受賞者を発表した。最多勝利新人騎手賞には、３５勝を挙げた田口貫太騎手（２０）＝栗東・大橋勇樹厩舎＝が獲得した。

　全表彰者は次の通り（カッコ内の数字は順位）。

　騎手部門【優秀騎手賞】（１）松山　弘平（２）横山　武史（３）クリストフ・ルメール（４）川田　将雅（５）岩田　望来（勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点）

【優秀障害騎手賞】（１）石神　深一（２）小牧　加矢太（勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点）

【最多勝利新人騎手賞】田口　貫太（新人騎手で３０勝以上かつ最多勝）

【フェアプレー賞】田辺　裕信、丹内　祐次（以上、関東）北村　友一、武　豊、藤岡　佑介、松山　弘平（以上、関西、３０勝以上かつ制裁点数１０点以下）障害騎手特別賞、新人騎手特別賞、特別模範騎手賞、ベストフェアプレー賞は該当者なし

　厩舎部門【優秀厩舎賞】▽関東（１）木村　哲也（２）武井　亮（３）林　徹（４）田中　博康（５）堀　宣行▽関西（１）杉山　晴紀（２）矢作　芳人（３）中内田　充正（４）上村　洋行（５）高野　友和（勝率、１馬房あたりの勝利度数、同獲得賞金、同出走回数の４部門における総合得点）

【新人騎手育成賞】大橋　勇樹（関西、３０勝以上の新人騎手が所属する厩舎）

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