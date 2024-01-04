ＪＲＡは４日、２０２３年度厩舎関係者表彰受賞者を発表した。最多勝利新人騎手賞には、３５勝を挙げた田口貫太騎手（２０）＝栗東・大橋勇樹厩舎＝が獲得した。

全表彰者は次の通り（カッコ内の数字は順位）。

騎手部門【優秀騎手賞】（１）松山 弘平（２）横山 武史（３）クリストフ・ルメール（４）川田 将雅（５）岩田 望来（勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点）

【優秀障害騎手賞】（１）石神 深一（２）小牧 加矢太（勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点）

【最多勝利新人騎手賞】田口 貫太（新人騎手で３０勝以上かつ最多勝）

【フェアプレー賞】田辺 裕信、丹内 祐次（以上、関東）北村 友一、武 豊、藤岡 佑介、松山 弘平（以上、関西、３０勝以上かつ制裁点数１０点以下）障害騎手特別賞、新人騎手特別賞、特別模範騎手賞、ベストフェアプレー賞は該当者なし

厩舎部門【優秀厩舎賞】▽関東（１）木村 哲也（２）武井 亮（３）林 徹（４）田中 博康（５）堀 宣行▽関西（１）杉山 晴紀（２）矢作 芳人（３）中内田 充正（４）上村 洋行（５）高野 友和（勝率、１馬房あたりの勝利度数、同獲得賞金、同出走回数の４部門における総合得点）

【新人騎手育成賞】大橋 勇樹（関西、３０勝以上の新人騎手が所属する厩舎）