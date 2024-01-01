全日本プロレスは１日、新年最初の大会「新春ジャイアントシリーズ２０２４」（２日、後楽園ホール）の全対戦カードを発表した。
昨年１２月３１日の代々木第二体育館大会で宮原健斗を破り初防衛に成功した中嶋勝彦が３日の後楽園大会で三冠王座へ挑戦するチャーリー・デンプシーと前哨戦。中嶋は鈴木秀樹とタッグ。デンプシーは安齊勇馬と組んで激突する。
メインイベントは新春バトルロイヤルで参加選手は当日発表となる。
◆１・２後楽園全カード
▼新春ジュニアスペシャル６人タッグマッチ
ライジングＨＡＹＡＴＯ、阿部史典、井上凌 ＶＳ 土井成樹、岩本煌史、香取貴大
▼ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップ６０分１本勝負
王者・田中稔 ＶＳ 挑戦者・ブラックめんそーれ
▼６人タッグマッチ３０分１本勝負
宮原健斗、青柳優馬、青柳亮生 ＶＳ 芦野祥太郎、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、立花誠吾
▼１０人タッグマッチ３０分１本勝負
諏訪魔、本田竜輝、綾部蓮、西村修、長井満也 ＶＳ 鈴木みのる、デイビーボーイ・スミスＪｒ．、大森北斗、斉藤ジュン、斉藤レイ
▼三冠ヘビー級選手権試合前哨戦タッグマッチ３０分１本勝負
中嶋勝彦、鈴木秀樹 ＶＳ 安齊勇馬、チャーリー・デンプシー
▼世界ジュニアヘビー級選手権試合６０分１本勝負
王者・田村男児 ＶＳ 挑戦者・佐藤光留
▼メインイベント
新春バトルロイヤル（参加者は当日発表）