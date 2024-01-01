沢村栄治の好投むなしく全米が１６戦全勝

川上が本塁打王、中島が打点王、スタルヒンがＭＶＰ

川上、青田昇が本塁打王

藤本英が史上初の完全試合達成

川上が史上初の通算１００本塁打

別所がシーズン、シリーズでＭＶＰ

日本シリーズで２年ぶり日本一

川上が史上初の通算２０００安打

別所が通算３００勝

６年ぶりに日本一

２年ぶりの日本一

王が５５本塁打

王が６度目の本塁打王、５度目の打点王。長嶋が５度目の首位打者

堀内がノーヒットノーラン、自ら３本塁打

王が５試合連続本塁打

最終戦で阪神を破り逆転優勝、日本シリーズで南海を倒してＶ９達成

球団史上初の最下位

原辰徳が入団、２２本塁打で新人王

原、中畑清、河埜和正が通算１００号

山倉和博が捕手で球団初のＭＶＰ

２年目の桑田真澄が最優秀防御率で沢村賞

近鉄に逆転勝ちで８年ぶり日本一

川相昌弘がシーズン犠打５９の新記録

ドラフトで松井秀喜を獲得

日本シリーズで初めて西武を破り、長嶋監督初の日本一

最終戦で同率首位の中日を破り優勝

清原和博がＦＡ入団、落合が退団

高橋由伸が巨人で４０年ぶりの新人３割

ＯＮ決戦でダイエーを破り日本一

槙原、斎藤、村田真一が引退

高橋由、マルティネスが通算１００号

松井が通算３００号、シーズン５０号で本塁打、打点王、ＭＶＰ。ＦＡでメジャー挑戦

川相が犠打５１２の世界新

仁志、清水隆行、高橋由が通算１０００安打

二岡智宏が通算１００号、小久保裕紀は３００号

高橋由が通算２００号

山口鉄也が育成出身で初の新人王

育成出身の松本哲也が新人王

３６年ぶりにリーグ３連覇、日本ハムを破り７年ぶり日本一

阿部慎之助が通算２００号

小笠原が通算２０００安打

最終戦で長野が代打逆転サヨナラ満塁本塁打、首位打者を獲得

内海哲也が最多勝

沢村拓一が新人王、史上初同一球団から４年連続