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巨人ヒストリー

スポーツ報知
大日本東京野球倶楽部（巨人軍）の初代メンバー。後列中央は市岡忠男総監督。１９３５年の第１回米国遠征で

１９３４年（昭和９年）

第２回日米野球開催で全日本軍結成

沢村栄治の好投むなしく全米が１６戦全勝

職業野球団結成の動きが高まり、１２月に大日本東京野球倶楽部創立。

市岡忠男総監督、三宅大輔が初代監督

１９３５年

チーム名を「東京巨人軍」と決定。

浅沼誉夫が２代監督

１９３６年

藤本定義が３代目監督

茂林寺で炎天下の猛練習

沢村栄治がノーヒットノーラン

１９３７年

沢村、スタルヒンがノーヒットノーラン

１９３８年

川上哲治らが入団

中島治康が初の３冠王

１９３９年

中尾輝三（のちに碩志）がノーヒットノーラン

川上が首位打者

スタルヒンが４２勝でＭＶＰ

１９４０年

沢村が３度目のノーヒットノーラン

川上が本塁打王、中島が打点王、スタルヒンがＭＶＰ

１９４１年

中尾が２度目のノーヒットノーラン

４連覇。川上が首位打者、打点王でＭＶＰ

１９４３年

中島治康が４代目監督

藤本英雄がノーヒットノーランを含む６試合連続完封勝利、投手５冠６連覇

１９４４年

戦争でプロ野球中断

１９４５年

藤本英雄が終戦を挟んで５代監督続行

１９４６年

球団創立５００勝

中島が復帰して６代監督就任

１９４７年

東京読売巨人軍と改称

黒沢俊夫が腸チフスで急死

三原修が復帰、助監督から総監督（第７代）

１９４８年

中尾、藤本英が通算１００勝

川上、青田昇が本塁打王

１９４９年

別所昭（毅彦）が巨人入り

戦後初の優勝

プロ野球がセ・パ２リーグに

１９５０年

水原茂が第８代監督。

川上が史上初の通算１００本塁打

藤本英が史上初の完全試合達成

１９５１年

日本シリーズで分立後初の日本一

１９５２年

大友工がノーヒットノーラン

球団創立１０００勝

別所がシーズン、シリーズでＭＶＰ

１９５３年

日本シリーズで３度南海を破りＶ３

１９５４年

大リーグにならってコーチ制導入

１９５５年

大友が通算１００勝、中尾が２００勝

藤本英が通算２００勝を達成して引退

日本シリーズで２年ぶり日本一

１９５６年

樋笠一夫が史上初の代打満塁逆転サヨナラ本塁打

川上が史上初の通算２０００安打

１９５７年

スタルヒンが交通事故死

長嶋茂雄が入団

１９５８年

長嶋茂雄４三振デビュー、本塁打、打点の２冠で新人王

球団創立１５００勝

王貞治が入団、川上が現役引退

１９５９年

天覧試合で長嶋がサヨナラ本塁打

藤田元司が２年連続ＭＶＰ

別所が通算３００勝

１９６０年

別所が通算３１０勝で引退

１９６１年

第９代川上哲治監督体制がスタート

広岡達朗、長嶋が通算１００号

６年ぶりに日本一

１９６２年

王貞治が一本足打法で本塁打、打点王

城之内邦雄が２４勝で新人王

１５年ぶりのＢクラス

１９６３年

王がサイクルヒット、本塁打王

長嶋が首位打者、打点王

２年ぶりの日本一

１９６４年

長嶋が通算１０００安打

王が５５本塁打

１９６５年

移籍した金田正一が開幕戦勝利

「８時半の男」宮田征典が登場

球団創立２０００勝

長嶋、王が通算２００号

日本シリーズで南海を破りＶ１

第１回ドラフト会議で堀内恒夫を指名

１９６６年

新人・堀内恒夫が開幕から１３連勝

王が６度目の本塁打王、５度目の打点王。長嶋が５度目の首位打者

１９６７年

王が最速の３００号

堀内がノーヒットノーラン、自ら３本塁打

１９６８年

城之内邦雄がノーヒットノーラン

高田繁が新人王

１９６９年

長嶋が通算３００号、王が４００号

金田が４００勝を達成して引退

１９７０年

渡辺秀武がノーヒットノーラン

王が５試合連続本塁打

１９７１年

長嶋が通算２０００安打

球団創立２５００勝

１９７２年

王が通算５００号、７試合連続本塁打

長嶋が通算４００号

堀内が２６勝でＭＶＰ

１９７３年

王が３人目の３冠王

最終戦で阪神を破り逆転優勝、日本シリーズで南海を倒してＶ９達成

１９７４年

王が通算６００号、２０００安打、２年連続の３冠王

川上が勇退、長嶋が現役引退

１９７５年

長嶋茂雄が第１０代監督就任

球団史上初の最下位

１９７６年

加藤初がノーヒットノーラン

王が通算７００号

前年、最下位からリーグ優勝

１９７７年

王が７５６号の世界新記録、第１号の国民栄誉賞を受賞

１９７８年

張本勲が通算２８２８安打の新記録

王が通算８００号

１９７９年

江川卓が小林繁のトレードで入団

球団創立３０００勝

１９８０年

堀内が通算２００勝

江川が最多勝

王が８６８号で現役引退、助監督に

３年連続Ｖ逸で長嶋監督が辞任

１９８１年

藤田元司監督が第１１代監督、牧野茂、王とトロイカ体制

原辰徳が入団、２２本塁打で新人王

４年ぶりリーグ優勝

１９８２年

初めてのグアムキャンプ

１９８３年

槙原寛己が１―０完封デビュー、吉村禎章、駒田徳広の５０番トリオが活躍

堀内が現役引退

藤田監督が辞任

１９８４年

王が第１２代監督

クロマティが入団

原、中畑清、河埜和正が通算１００号

１９８５年

江川、西本聖が通算１００勝

１９８６年

球団創立３５００勝

１９８７年

原辰徳が通算２００号

２年目の桑田真澄が最優秀防御率で沢村賞

山倉和博が捕手で球団初のＭＶＰ

江川が現役引退

１９８８年

東京ドーム元年

吉村が通算１００号の直後に大けが

王監督が辞任、藤田監督が復帰（１３代）

１９８９年

斎藤雅樹が１１試合連続完投勝利。最多勝、沢村賞

近鉄に逆転勝ちで８年ぶり日本一

中畑が引退

１９９０年

斎藤が２年連続２０勝で最多勝。勝率、防御率もトップでＭＶＰ

１９９１年

原が通算３００号

川相昌弘がシーズン犠打５９の新記録

１９９２年

藤田監督が辞任、長嶋監督が復帰（１４代）

ドラフトで松井秀喜を獲得

１９９３年

斎藤、槙原が通算１００勝

球団創立４０００勝

１９９４年

ＦＡ移籍の落合博満が４番

槙原が完全試合達成

桑田が通算１００勝

最終戦で同率首位の中日を破り優勝

日本シリーズで初めて西武を破り、長嶋監督初の日本一

１９９５年

落合が通算２０００安打

原が現役引退

１９９６年

斎藤が３年連続開幕完封勝利。最多勝、最優秀防御率、最多奪三振で２年連続３度目の沢村賞

落合が通算５００号

広島との１１・５ゲーム差を逆転「メークドラマ」の優勝

仁志敏久が新人王

清原和博がＦＡ入団、落合が退団

１９９７年

松井秀喜が通算１００号

１９９８年

松井が初の本塁打、打点王

高橋由伸が巨人で４０年ぶりの新人３割

１９９９年

松井が通算２００号

上原浩治が開幕１５連勝の新人記録で２０勝。防御率、奪三振の３冠で新人王

２０００年

長嶋監督の背番号３が復活

球団創立４５００勝

清原が通算４００号

松井が通算１０００安打

ＯＮ決戦でダイエーを破り日本一

２００１年

江藤智が通算３００号

高橋由、マルティネスが通算１００号

長嶋監督が勇退

槙原、斎藤、村田真一が引退

２００２年

第１５代監督に原辰徳

松井が通算３００号、シーズン５０号で本塁打、打点王、ＭＶＰ。ＦＡでメジャー挑戦

上原が最多勝で２度目の沢村賞

２００３年

木佐貫洋が１０勝で新人王

川相が犠打５１２の世界新

原監督が辞任

２００４年

第１６代監督に堀内恒夫

長嶋終身名誉監督が脳梗塞で入院

仁志、清水隆行、高橋由が通算１０００安打

清原が通算２０００安打

工藤公康が通算２００勝

２００５年

通算５００号の清原和博が退団

二岡智宏が通算１００号、小久保裕紀は３００号

堀内監督が辞任

２００６年

原監督が復帰（第１７代）

高橋由が通算２００号

上原が通算１００勝

桑田が退団

２００７年

球団創立５０００勝

２００８年

新人・加治前竜一が史上初、プロ初打席サヨナラ本塁打

小笠原道大がサイクルヒット、通算３００号

阪神と１３ゲーム差を逆転の「メーク・レジェンド」

グライシンガーが２年連続最多勝、クルーンが最多セーブ、ラミレスが２年連続打点王でＭＶＰ

山口鉄也が育成出身で初の新人王

２００９年

原監督率いる日本代表がＷＢＣ連覇

阿部慎之助が通算２００号

３６年ぶりにリーグ３連覇、日本ハムを破り７年ぶり日本一

ラミレスが２年連続ＭＶＰ

育成出身の松本哲也が新人王

２０１１年

小笠原が通算２０００安打

最終戦で長野が代打逆転サヨナラ満塁本塁打、首位打者を獲得

内海哲也が最多勝

沢村拓一が新人王、史上初同一球団から４年連続

２０１２年

ＦＡで杉内俊哉、村田修一が移籍

交流戦Ｖ、３年ぶりにリーグ優勝、ＣＳを制し、日本シリーズでは日本ハムを破り３年ぶり日本一。アジアシリーズも制覇、史上初の５冠達成

阿部が首位打者、打点王。巨人捕手で２５年ぶりのＭＶＰ、正力賞も

内海が２年連続最多勝

山口鉄也が育成出身で初の新人王

２０１３年

長嶋茂雄・終身名誉監督と松井秀喜氏に国民栄誉賞

川上哲治氏が死去

２０１４年

開幕戦で創立８０周年セレモニー

坂本勇人が通算１０００安打

２年目の菅野智之が最優秀防御率

２０１５年

新外国人マイコラスが１３勝、最高勝率

原監督が退任

２０１６年

高橋由伸が第１８代監督就任

坂本が初の首位打者、菅野が２度目の最優秀防御率

２０１７年

阿部慎之助が通算２０００安打

最多勝、最優秀防御率の菅野に沢村賞

リーグ４位、初めてＣＳ進出逃す

２０１８年

山口俊がノーヒットノーラン

菅野が投手３冠、ＣＳファーストＳでノーヒットノーラン。２年連続沢村賞

高橋監督が辞任

２０１９年

山口俊が投手３冠

坂本がＭＶＰ、セの遊撃手で初

阿部、上原が現役引退

金田正一氏死去

２０２０年

コロナウイルスの緊急事態宣言で開幕が６月１９日に延期、無観客で開催。勝利し球団通算６０００勝

菅野智之が開幕１３連勝、通算１００勝

坂本が通算２０００安打

岡本和真が本塁打、打点王

２０２１年

１年延期された東京五輪で長嶋、王、松井氏が聖火リレー

岡本が２年連続で本塁打、打点王

２０２２年

ドラフト１位・大勢が新人最多タイの３７セーブで新人王

２０２３年

岡本和真が２年ぶり３度目の本塁打王

球団史上初の２年連続Ｂクラスで原監督退任

２０２４年

阿部慎之助が第２０代監督就任

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