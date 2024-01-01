沢村栄治の好投むなしく全米が１６戦全勝
職業野球団結成の動きが高まり、１２月に大日本東京野球倶楽部創立。
市岡忠男総監督、三宅大輔が初代監督
浅沼誉夫が２代監督
茂林寺で炎天下の猛練習
沢村栄治がノーヒットノーラン
中島治康が初の３冠王
川上が首位打者
スタルヒンが４２勝でＭＶＰ
川上が本塁打王、中島が打点王、スタルヒンがＭＶＰ
４連覇。川上が首位打者、打点王でＭＶＰ
藤本英雄がノーヒットノーランを含む６試合連続完封勝利、投手５冠６連覇
中島が復帰して６代監督就任
黒沢俊夫が腸チフスで急死
三原修が復帰、助監督から総監督（第７代）
川上、青田昇が本塁打王
戦後初の優勝
プロ野球がセ・パ２リーグに
川上が史上初の通算１００本塁打
藤本英が史上初の完全試合達成
球団創立１０００勝
別所がシーズン、シリーズでＭＶＰ
藤本英が通算２００勝を達成して引退
日本シリーズで２年ぶり日本一
川上が史上初の通算２０００安打
長嶋茂雄が入団
球団創立１５００勝
王貞治が入団、川上が現役引退
藤田元司が２年連続ＭＶＰ
別所が通算３００勝
広岡達朗、長嶋が通算１００号
６年ぶりに日本一
城之内邦雄が２４勝で新人王
１５年ぶりのＢクラス
長嶋が首位打者、打点王
２年ぶりの日本一
王が５５本塁打
「８時半の男」宮田征典が登場
球団創立２０００勝
長嶋、王が通算２００号
日本シリーズで南海を破りＶ１
第１回ドラフト会議で堀内恒夫を指名
王が６度目の本塁打王、５度目の打点王。長嶋が５度目の首位打者
堀内がノーヒットノーラン、自ら３本塁打
高田繁が新人王
金田が４００勝を達成して引退
王が５試合連続本塁打
球団創立２５００勝
長嶋が通算４００号
堀内が２６勝でＭＶＰ
最終戦で阪神を破り逆転優勝、日本シリーズで南海を倒してＶ９達成
川上が勇退、長嶋が現役引退
球団史上初の最下位
王が通算７００号
前年、最下位からリーグ優勝
王が通算８００号
球団創立３０００勝
江川が最多勝
王が８６８号で現役引退、助監督に
３年連続Ｖ逸で長嶋監督が辞任
原辰徳が入団、２２本塁打で新人王
４年ぶりリーグ優勝
堀内が現役引退
藤田監督が辞任
クロマティが入団
原、中畑清、河埜和正が通算１００号
２年目の桑田真澄が最優秀防御率で沢村賞
山倉和博が捕手で球団初のＭＶＰ
江川が現役引退
吉村が通算１００号の直後に大けが
王監督が辞任、藤田監督が復帰（１３代）
近鉄に逆転勝ちで８年ぶり日本一
中畑が引退
川相昌弘がシーズン犠打５９の新記録
ドラフトで松井秀喜を獲得
球団創立４０００勝
槙原が完全試合達成
桑田が通算１００勝
最終戦で同率首位の中日を破り優勝
日本シリーズで初めて西武を破り、長嶋監督初の日本一
原が現役引退
落合が通算５００号
広島との１１・５ゲーム差を逆転「メークドラマ」の優勝
仁志敏久が新人王
清原和博がＦＡ入団、落合が退団
高橋由伸が巨人で４０年ぶりの新人３割
上原浩治が開幕１５連勝の新人記録で２０勝。防御率、奪三振の３冠で新人王
球団創立４５００勝
清原が通算４００号
松井が通算１０００安打
ＯＮ決戦でダイエーを破り日本一
高橋由、マルティネスが通算１００号
長嶋監督が勇退
槙原、斎藤、村田真一が引退
松井が通算３００号、シーズン５０号で本塁打、打点王、ＭＶＰ。ＦＡでメジャー挑戦
上原が最多勝で２度目の沢村賞
川相が犠打５１２の世界新
原監督が辞任
長嶋終身名誉監督が脳梗塞で入院
仁志、清水隆行、高橋由が通算１０００安打
清原が通算２０００安打
工藤公康が通算２００勝
二岡智宏が通算１００号、小久保裕紀は３００号
堀内監督が辞任
高橋由が通算２００号
上原が通算１００勝
桑田が退団
小笠原道大がサイクルヒット、通算３００号
阪神と１３ゲーム差を逆転の「メーク・レジェンド」
グライシンガーが２年連続最多勝、クルーンが最多セーブ、ラミレスが２年連続打点王でＭＶＰ
山口鉄也が育成出身で初の新人王
阿部慎之助が通算２００号
３６年ぶりにリーグ３連覇、日本ハムを破り７年ぶり日本一
ラミレスが２年連続ＭＶＰ
育成出身の松本哲也が新人王
最終戦で長野が代打逆転サヨナラ満塁本塁打、首位打者を獲得
内海哲也が最多勝
沢村拓一が新人王、史上初同一球団から４年連続
交流戦Ｖ、３年ぶりにリーグ優勝、ＣＳを制し、日本シリーズでは日本ハムを破り３年ぶり日本一。アジアシリーズも制覇、史上初の５冠達成
阿部が首位打者、打点王。巨人捕手で２５年ぶりのＭＶＰ、正力賞も
内海が２年連続最多勝
山口鉄也が育成出身で初の新人王
川上哲治氏が死去
坂本勇人が通算１０００安打
２年目の菅野智之が最優秀防御率
原監督が退任
坂本が初の首位打者、菅野が２度目の最優秀防御率
最多勝、最優秀防御率の菅野に沢村賞
リーグ４位、初めてＣＳ進出逃す
菅野が投手３冠、ＣＳファーストＳでノーヒットノーラン。２年連続沢村賞
高橋監督が辞任
坂本がＭＶＰ、セの遊撃手で初
阿部、上原が現役引退
金田正一氏死去
菅野智之が開幕１３連勝、通算１００勝
坂本が通算２０００安打
岡本和真が本塁打、打点王
岡本が２年連続で本塁打、打点王
球団史上初の２年連続Ｂクラスで原監督退任