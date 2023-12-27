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藤波辰爾、７０歳初の試合は全日本大みそか決戦…ＬＥＯＮＡとのタッグで安齊勇馬、チャーリー・デンプシーと対戦…代々木第二

スポーツ報知
藤波辰爾

　全日本プロレスは２７日までに１２・３１代々木第二体育館大会の全カードを発表した。

　同大会のメインイベントは、三冠ヘビー級王者の中嶋勝彦が宮原健斗との初防衛戦。今回、追加カードとして発表された試合は、今大会で全日本を退団する大森隆男が本田竜輝、井上凌と組んで長井満也、土肥こうじ、羆嵐と対戦する。

　さらに今月２８日に７０歳の古希を迎える“プロレス界のレジェンド”藤波辰爾の参戦が決定した。古希となった初試合は、息子のＬＥＯＮＡとのタッグで安齊勇馬、１・３後楽園で三冠挑戦が決まったチャーリー・デンプシーと対戦する。

　◆１２・３１大みそか全カード

　▼大森隆男全日本ラストマッチ６人タッグマッチ

大森隆男、本田竜輝、井上凌　ｖｓ　長井満也、土肥こうじ、羆嵐

　▼タッグマッチ

青柳優馬、ヨシ・タツ　ｖｓ　石川修司、綾部蓮

　▼スペシャルタッグマッチ

藤波辰爾、ＬＥＯＮＡ　ｖｓ　安齊勇馬、チャーリー・デンプシー

　▼真・新人王決定戦スペシャルシングルマッチ

斉藤ジュン　ｖｓ　斉藤レイ

　

　▼スペシャル６人タッグマッチ

諏訪魔、鈴木秀樹、佐藤光留　ｖｓ　鈴木みのる、デイビーボーイ・スミスＪｒ．、大森北斗

　▼６人タッグマッチ

ブラックめんそーれ、野村卓矢、阿部史典　ｖｓ　田中稔、土井成樹、岩本煌史

　▼世界ジュニアヘビー級選手権試合６０分１本勝負

王者・エル・リンダマン　ｖｓ　挑戦者・田村男児

　▼芦野祥太郎復帰戦タッグマッチ

芦野祥太郎、Ｔ―Ｈａｗｋ　ｖｓ　黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、立花誠吾

　▼タッグマッチ

青柳亮生、ライジング　ＨＡＹＡＴＯ　ｖｓ　上野勇希、小嶋斗偉

　▼三冠ヘビー級選手権試合６０分１　本勝負

王者・中嶋勝彦　ｖｓ　挑戦者・宮原健斗

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