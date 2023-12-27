全日本プロレスは２７日までに１２・３１代々木第二体育館大会の全カードを発表した。

同大会のメインイベントは、三冠ヘビー級王者の中嶋勝彦が宮原健斗との初防衛戦。今回、追加カードとして発表された試合は、今大会で全日本を退団する大森隆男が本田竜輝、井上凌と組んで長井満也、土肥こうじ、羆嵐と対戦する。

さらに今月２８日に７０歳の古希を迎える“プロレス界のレジェンド”藤波辰爾の参戦が決定した。古希となった初試合は、息子のＬＥＯＮＡとのタッグで安齊勇馬、１・３後楽園で三冠挑戦が決まったチャーリー・デンプシーと対戦する。

◆１２・３１大みそか全カード

▼大森隆男全日本ラストマッチ６人タッグマッチ

大森隆男、本田竜輝、井上凌 ｖｓ 長井満也、土肥こうじ、羆嵐

▼タッグマッチ

青柳優馬、ヨシ・タツ ｖｓ 石川修司、綾部蓮

▼スペシャルタッグマッチ

藤波辰爾、ＬＥＯＮＡ ｖｓ 安齊勇馬、チャーリー・デンプシー

▼真・新人王決定戦スペシャルシングルマッチ

斉藤ジュン ｖｓ 斉藤レイ

▼スペシャル６人タッグマッチ

諏訪魔、鈴木秀樹、佐藤光留 ｖｓ 鈴木みのる、デイビーボーイ・スミスＪｒ．、大森北斗

▼６人タッグマッチ

ブラックめんそーれ、野村卓矢、阿部史典 ｖｓ 田中稔、土井成樹、岩本煌史

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合６０分１本勝負

王者・エル・リンダマン ｖｓ 挑戦者・田村男児

▼芦野祥太郎復帰戦タッグマッチ

芦野祥太郎、Ｔ―Ｈａｗｋ ｖｓ 黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、立花誠吾

▼タッグマッチ

青柳亮生、ライジング ＨＡＹＡＴＯ ｖｓ 上野勇希、小嶋斗偉

▼三冠ヘビー級選手権試合６０分１ 本勝負

王者・中嶋勝彦 ｖｓ 挑戦者・宮原健斗