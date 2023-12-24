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世界選手権３枠目　男子は三浦佳生　女子は吉田陽菜、千葉百音は初出場…アイスダンスは保留

スポーツ報知
三浦佳生

◆フィギュアスケート　▽世界選手権代表選考会　全日本選手権　最終日（２４日、長野・ビッグハット）

　日本スケート連盟は、女子フリー終了後に２０２４年に行われる各世界大会の代表を発表。世界選手権（２４年３月、カナダ・モントリオール）には、男子シングルの宇野昌磨（トヨタ自動車）、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、三浦佳生（オリエンタルバイオ・目黒日大高）女子シングルの坂本花織（シスメックス）、千葉百音（木下アカデミー）、吉田陽菜（木下アカデミー）が名を連ねた。

　保留となったアイスダンスについて、スケート連盟の竹内洋輔強化部長は「実力が拮抗。現状の選考基準では結論が出ず、保留。来年１月の理事会で新たな選考方法を議論する」と話した。

　女子フリーで２年連続となる３位に入った島田麻央（木下アカデミー）は、世界ジュニア選手権（２４年２～３月、台北）代表に入った。世界ジュニアには、今大会４位の１３歳、上薗恋奈（ＬＹＳ）も参戦する。

　各大会の代表は以下の通り。

　▽世界選手権（２４年３月、カナダ・モントリオール）

　【男子シングル】

　・宇野昌磨（トヨタ自動車）

　・鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）

　・三浦佳生（オリエンタルバイオ・目黒日大高）

　【女子シングル】

　・坂本花織（シスメックス）

　・千葉百音（木下アカデミー）

　・吉田陽菜（木下アカデミー）

　【ペア】

　・三浦璃来、木原龍一（木下グループ）

　・長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）※ミニマムスコア取得が条件

　【アイスダンス】

　・保留

　▽四大陸選手権（２４年１～２月、中国・上海）

　【男子シングル】

　・鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）

　・山本草太（中京大）

　・佐藤駿（エムサービス・明大）

　【女子シングル】

　・千葉百音（木下アカデミー）

　・三原舞依（シスメックス）

　・渡辺倫果（ＴＯＫＩＯインカラミ・法大）

　【ペア】

　・三浦璃来、木原龍一（木下グループ）

　【アイスダンス】

　・小松原美里、小松原尊（倉敷ＦＳＣ）

　・田中梓沙、西山真瑚（オリエンタルバイオ）

　・吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）

　▽世界ジュニア選手権（２４年２～３月、台北）

　【男子シングル】

　・中村俊介（木下アカデミー）

　・中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）

　・垣内珀琉（ひょうご西宮ＦＳＣ）

　【女子シングル】

　・島田麻央（木下アカデミー）

　・上薗恋奈（ＬＹＳ）

　・櫛田育良（木下アカデミー）

　【ペア】

　・清水咲衣、本田ルーカス剛史（木下アカデミー）

　【アイスダンス】

　・岸本彩良（中京大中京高）、田村篤彦（西武東伏見ＦＳＣ）

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