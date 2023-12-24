◆フィギュアスケート ▽世界選手権代表選考会 全日本選手権 最終日（２４日、長野・ビッグハット）

日本スケート連盟は、女子フリー終了後に２０２４年に行われる各世界大会の代表を発表。世界選手権（２４年３月、カナダ・モントリオール）には、男子シングルの宇野昌磨（トヨタ自動車）、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、三浦佳生（オリエンタルバイオ・目黒日大高）女子シングルの坂本花織（シスメックス）、千葉百音（木下アカデミー）、吉田陽菜（木下アカデミー）が名を連ねた。

保留となったアイスダンスについて、スケート連盟の竹内洋輔強化部長は「実力が拮抗。現状の選考基準では結論が出ず、保留。来年１月の理事会で新たな選考方法を議論する」と話した。

女子フリーで２年連続となる３位に入った島田麻央（木下アカデミー）は、世界ジュニア選手権（２４年２～３月、台北）代表に入った。世界ジュニアには、今大会４位の１３歳、上薗恋奈（ＬＹＳ）も参戦する。

各大会の代表は以下の通り。

▽世界選手権（２４年３月、カナダ・モントリオール）

【男子シングル】

・宇野昌磨（トヨタ自動車）

・鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）

・三浦佳生（オリエンタルバイオ・目黒日大高）

【女子シングル】

・坂本花織（シスメックス）

・千葉百音（木下アカデミー）

・吉田陽菜（木下アカデミー）

【ペア】

・三浦璃来、木原龍一（木下グループ）

・長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）※ミニマムスコア取得が条件

【アイスダンス】

・保留

▽四大陸選手権（２４年１～２月、中国・上海）

【男子シングル】

・鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）

・山本草太（中京大）

・佐藤駿（エムサービス・明大）

【女子シングル】

・千葉百音（木下アカデミー）

・三原舞依（シスメックス）

・渡辺倫果（ＴＯＫＩＯインカラミ・法大）

【ペア】

・三浦璃来、木原龍一（木下グループ）

【アイスダンス】

・小松原美里、小松原尊（倉敷ＦＳＣ）

・田中梓沙、西山真瑚（オリエンタルバイオ）

・吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）

▽世界ジュニア選手権（２４年２～３月、台北）

【男子シングル】

・中村俊介（木下アカデミー）

・中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）

・垣内珀琉（ひょうご西宮ＦＳＣ）

【女子シングル】

・島田麻央（木下アカデミー）

・上薗恋奈（ＬＹＳ）

・櫛田育良（木下アカデミー）

【ペア】

・清水咲衣、本田ルーカス剛史（木下アカデミー）

【アイスダンス】

・岸本彩良（中京大中京高）、田村篤彦（西武東伏見ＦＳＣ）