拳王、征矢学との最後のＧＨＣ前哨戦で完敗…無言で消え去る…１２・２３幕張メッセ全成績

◆プロレスリング・ノア「ＴＨＥ ＧＩＦＴ ２０２３ ｉｎ ＭＡＫＵＨＡＲＩ～ＫＥＩＪＩ ＭＵＴＯ ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ」（２３日、千葉・幕張メッセ ホール６）観衆３６６

プロレスリング・ノアは「ＴＨＥ ＧＩＦＴ ２０２３ ｉｎ ＭＡＫＵＨＡＲＩ～ＫＥＩＪＩ ＭＵＴＯ ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ」を開催した。

メインイベントの６人タッグマッチでＧＨＣヘビー級王者の拳王が清宮海斗、大岩陵平と組んで来年１・２有明アリーナで挑戦を受ける征矢学、マサ北宮、稲葉大樹と対戦した。

今大会がノアの年内最終戦。征矢との有明へ向けた最後の前哨戦は、激しい攻防の末、征矢が弾道で拳王を破った。敗れた拳王は、無言で控室へ消えた。征矢はリング上で「俺がＧＨＣヘビー級のベルト、拳王から取るぞ！！」と勝利宣言。拳王の２０２３年ラストマッチは初防衛戦に暗雲が立ちこめる残酷な結果となった。

◆１２・２３幕張全成績

▼メインイベント・６人タッグマッチ

〇征矢学、マサ北宮、稲葉大樹（２０分５４秒、弾道→片エビ固め）拳王●、清宮海斗、大岩陵平

▼シングルマッチ

〇ＨＡＹＡＴＡ（１４分４９秒、十字固め）小川良成●

▼６人タッグマッチ

ジェイク・リー、〇ＹＯ―ＨＥＹ、タダスケ（１２分２５秒、ドロップキック→片エビ固め）丸藤正道、アレハンドロ、ＴＥＲＲＹ ＹＡＫＩ●

▼６人タッグマッチ

藤田和之、〇近藤修司、宮脇純太（１５分４０秒、オーバードーズ→エビ固め）杉浦貴、大原はじめ、藤村加偉●

▼シングルマッチ

〇Ｅｉｔａ（８分１５秒、Ｉｍｐｅｒｉａｌ Ｕｎｏ→エビ固め）Ｈｉ６９●

▼６人タッグマッチ

〇潮崎豪、小峠篤司、小澤大嗣（１２分０５秒、豪腕ラリアット→片エビ固め）モハメドヨネ、齋藤彰俊●、スペル・クレイジー

▼シングルマッチ

〇谷口周平（８分２１秒、袈裟固め）大和田侑●