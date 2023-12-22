ＮＨＫは２２日、大みそかの第７４回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の曲目を発表した。音楽ユニット・ＹＯＡＳＯＢＩは、今年最大のヒット曲「アイドル」を、日本の音楽番組で初披露する。
同曲は、テレビアニメ「推しの子」のオープニング主題歌。オリコン史上最速で再生回数５億回を突破した。ビルボードジャパンの総合ソングチャート「Ｈｏｔ１００」でも、史上最多・最長となる２１週連続首位を記録。６月１０日付の米ビルボード・グローバル・チャートでは、日本語楽曲で初めて１位を獲得した。年間タイトル５２冠で、世界的なヒットになった。
ＹＯＡＳＯＢＩは、１８日放送のＴＢＳ系音楽特番「ＣＤＴＶライブ！ライブ！クリスマスＳＰ」では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから「アドベンチャー」を披露。きょう２２日のテレビ朝日系音楽特番「ミュージックステーション ＳＵＰＥＲ ＬＩＶＥ ２０２３」では「Ｂｉｒｉ―Ｂｉｒｉ」を歌唱する予定だ。
３０日のＴＢＳ系「第６５回 輝く！日本レコード大賞」では、特別国際音楽賞を受賞。「アイドル」を、海外からの映像で届けることになっている。
【紅組】
あいみょん（５） 愛の花
新しい学校のリーダーズ（初） オトナブルー
Ａｄｏ（初） 唱
ａｎｏ（初） ちゅ、多様性。
石川さゆり（４６） 津軽海峡・冬景色
伊藤蘭（初） キャンディーズ５０周年紅白ＳＰメドレー
坂本冬美（３５） 夜桜お七
櫻坂４６（３） Ｓｔａｒｔ ｏｖｅｒ！
椎名林檎（８） （サ）～さすがに諸行無常篇～
ＪＵＪＵ（２） 時の流れに身をまかせ
Ｓｕｐｅｒｆｌｙ（７）タマシイレボリューション
天童よしみ（２８） 道頓堀人情
ＮｉｚｉＵ（４） Ｍａｋｅ ｙｏｕ ｈａｐｐｙ
乃木坂４６（９） おひとりさま天国
Ｐｅｒｆｕｍｅ（１６） ＦＡＫＥ ＩＴ
ＭＩＳＩＡ（８） 紅白スペシャル２０２３
ＭＩＳＡＭＯ（初） Ｄｏ ｎｏｔ ｔｏｕｃｈ
水森かおり（２１） 日向岬～紅白ドミノチャレンジＳＰ～
ｍｉｌｅｔ（４） コイコガレ
ＹＯＡＳＯＢＩ（３） アイドル
緑黄色社会（２） キャラクター
ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ（２） ＵＮＦＯＲＧＩＶＥＮ （ｆｅａｔ． Ｎｉｌｅ Ｒｏｄｇｅｒｓ）―Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．―
【白組】
エレファントカシマシ（２） 俺たちの明日
大泉洋（初） あの空に立つ塔のように
Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ（４） Ｃｈｅｓｓｂｏａｒｄ
キタニタツヤ（初） 青のすみか
郷ひろみ（３６） ２億４千万の瞳～ブレイキンＳＰ～
さだまさし（２２） 秋桜
ＪＯ１（２） ＮＥＷＳｍｉｌｅ
純烈（６） だってめぐり逢えたんだ～ＮＨＫプラスｖｅｒ．～
鈴木雅之（６） め組のひと
すとぷり（初） スキスキ星人
Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（初） ＣＡＳＥ １４３―Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．―
ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（初） 舞い落ちる花びら （Ｆａｌｌｉｎ’ Ｆｌｏｗｅｒ）
１０‐ＦＥＥＴ（初） 第ゼロ感
ＢＥ：ＦＩＲＳＴ（２） Ｂｏｏｍ Ｂｏｏｍ Ｂａｃｋ
福山雅治（１６） 「ＨＥＬＬＯ～想望」 紅白スペシャルメドレー
藤井フミヤ（６） ＴＲＵＥ ＬＯＶＥ
星野 源（９） 生命体
ＭＡＮ ＷＩＴＨ Ａ ＭＩＳＳＩＯＮ（初） 絆ノ奇跡
Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ（初） ダンスホール
三山ひろし（９） どんこ坂～第７回 けん玉世界記録への道～
山内惠介（９） 恋する街角
ゆず（１４） ビューティフル
【特別企画】
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※カッコ内は出場回数