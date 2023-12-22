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ＮＨＫ紅白歌合戦、曲目発表　ＹＯＡＳＯＢＩは「アイドル」　日本の音楽番組初披露【全曲目紹介】

スポーツ報知
ＹＯＡＳＯＢＩ

　ＮＨＫは２２日、大みそかの第７４回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の曲目を発表した。音楽ユニット・ＹＯＡＳＯＢＩは、今年最大のヒット曲「アイドル」を、日本の音楽番組で初披露する。

　同曲は、テレビアニメ「推しの子」のオープニング主題歌。オリコン史上最速で再生回数５億回を突破した。ビルボードジャパンの総合ソングチャート「Ｈｏｔ１００」でも、史上最多・最長となる２１週連続首位を記録。６月１０日付の米ビルボード・グローバル・チャートでは、日本語楽曲で初めて１位を獲得した。年間タイトル５２冠で、世界的なヒットになった。

　ＹＯＡＳＯＢＩは、１８日放送のＴＢＳ系音楽特番「ＣＤＴＶライブ！ライブ！クリスマスＳＰ」では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから「アドベンチャー」を披露。きょう２２日のテレビ朝日系音楽特番「ミュージックステーション　ＳＵＰＥＲ　ＬＩＶＥ　２０２３」では「Ｂｉｒｉ―Ｂｉｒｉ」を歌唱する予定だ。

　３０日のＴＢＳ系「第６５回　輝く！日本レコード大賞」では、特別国際音楽賞を受賞。「アイドル」を、海外からの映像で届けることになっている。

　【紅組】

　あいみょん（５）　愛の花

　新しい学校のリーダーズ（初）　オトナブルー

　Ａｄｏ（初）　唱

　ａｎｏ（初）　ちゅ、多様性。

　石川さゆり（４６）　津軽海峡・冬景色

　伊藤蘭（初）　キャンディーズ５０周年紅白ＳＰメドレー

　坂本冬美（３５）　夜桜お七

　櫻坂４６（３）　Ｓｔａｒｔ　ｏｖｅｒ！

　椎名林檎（８）　（サ）～さすがに諸行無常篇～

　ＪＵＪＵ（２）　時の流れに身をまかせ

　Ｓｕｐｅｒｆｌｙ（７）タマシイレボリューション

　天童よしみ（２８）　道頓堀人情

　ＮｉｚｉＵ（４）　Ｍａｋｅ　ｙｏｕ　ｈａｐｐｙ

　乃木坂４６（９）　おひとりさま天国

　Ｐｅｒｆｕｍｅ（１６）　ＦＡＫＥ　ＩＴ

　ＭＩＳＩＡ（８）　紅白スペシャル２０２３

　ＭＩＳＡＭＯ（初）　Ｄｏ　ｎｏｔ　ｔｏｕｃｈ

　水森かおり（２１）　日向岬～紅白ドミノチャレンジＳＰ～

　ｍｉｌｅｔ（４）　コイコガレ

　ＹＯＡＳＯＢＩ（３）　アイドル

　緑黄色社会（２）　キャラクター

　ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭ（２）　ＵＮＦＯＲＧＩＶＥＮ　（ｆｅａｔ．　Ｎｉｌｅ　Ｒｏｄｇｅｒｓ）―Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｖｅｒ．―

　【白組】

　エレファントカシマシ（２）　俺たちの明日

　大泉洋（初）　あの空に立つ塔のように

　Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ（４）　Ｃｈｅｓｓｂｏａｒｄ

　キタニタツヤ（初）　青のすみか

　郷ひろみ（３６）　２億４千万の瞳～ブレイキンＳＰ～

　さだまさし（２２）　秋桜

　ＪＯ１（２）　ＮＥＷＳｍｉｌｅ

　純烈（６）　だってめぐり逢えたんだ～ＮＨＫプラスｖｅｒ．～

　鈴木雅之（６）　め組のひと

　すとぷり（初）　スキスキ星人

　Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓ（初）　ＣＡＳＥ　１４３―Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｖｅｒ．―

　ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（初）　舞い落ちる花びら　（Ｆａｌｌｉｎ’　Ｆｌｏｗｅｒ）

　１０‐ＦＥＥＴ（初）　第ゼロ感

　ＢＥ：ＦＩＲＳＴ（２）　Ｂｏｏｍ　Ｂｏｏｍ　Ｂａｃｋ

　福山雅治（１６）　「ＨＥＬＬＯ～想望」　紅白スペシャルメドレー

　藤井フミヤ（６）　ＴＲＵＥ　ＬＯＶＥ

　星野　源（９）　生命体

　ＭＡＮ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＭＩＳＳＩＯＮ（初）　絆ノ奇跡

　Ｍｒｓ．　ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥ（初）　ダンスホール

　三山ひろし（９）　どんこ坂～第７回　けん玉世界記録への道～

　山内惠介（９）　恋する街角

　ゆず（１４）　ビューティフル

【特別企画】

クイーン＋アダム・ランバート　ドント・ストップ・ミー・ナウ

ハマいく　ビートＤＥトーヒ

【テレビ放送７０年　特別企画「テレビが届けた名曲たち」】

寺尾聰　ルビーの指環

ポケットビスケッツ＆ブラックビスケッツ　ＹＥＬＬＯＷ　ＹＥＬＬＯＷ　ＨＡＰＰＹ～Ｔｉｍｉｎｇ

薬師丸ひろ子　セーラー服と機関銃

※カッコ内は出場回数

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