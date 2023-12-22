ＮＨＫは２２日、大みそかの第７４回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の曲目を発表した。音楽ユニット・ＹＯＡＳＯＢＩは、今年最大のヒット曲「アイドル」を、日本の音楽番組で初披露する。

同曲は、テレビアニメ「推しの子」のオープニング主題歌。オリコン史上最速で再生回数５億回を突破した。ビルボードジャパンの総合ソングチャート「Ｈｏｔ１００」でも、史上最多・最長となる２１週連続首位を記録。６月１０日付の米ビルボード・グローバル・チャートでは、日本語楽曲で初めて１位を獲得した。年間タイトル５２冠で、世界的なヒットになった。

ＹＯＡＳＯＢＩは、１８日放送のＴＢＳ系音楽特番「ＣＤＴＶライブ！ライブ！クリスマスＳＰ」では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから「アドベンチャー」を披露。きょう２２日のテレビ朝日系音楽特番「ミュージックステーション ＳＵＰＥＲ ＬＩＶＥ ２０２３」では「Ｂｉｒｉ―Ｂｉｒｉ」を歌唱する予定だ。

３０日のＴＢＳ系「第６５回 輝く！日本レコード大賞」では、特別国際音楽賞を受賞。「アイドル」を、海外からの映像で届けることになっている。

【紅組】

あいみょん（５） 愛の花

新しい学校のリーダーズ（初） オトナブルー

Ａｄｏ（初） 唱

ａｎｏ（初） ちゅ、多様性。

石川さゆり（４６） 津軽海峡・冬景色

伊藤蘭（初） キャンディーズ５０周年紅白ＳＰメドレー

坂本冬美（３５） 夜桜お七

櫻坂４６（３） Ｓｔａｒｔ ｏｖｅｒ！

椎名林檎（８） （サ）～さすがに諸行無常篇～

ＪＵＪＵ（２） 時の流れに身をまかせ

Ｓｕｐｅｒｆｌｙ（７）タマシイレボリューション

天童よしみ（２８） 道頓堀人情

ＮｉｚｉＵ（４） Ｍａｋｅ ｙｏｕ ｈａｐｐｙ

乃木坂４６（９） おひとりさま天国

Ｐｅｒｆｕｍｅ（１６） ＦＡＫＥ ＩＴ

ＭＩＳＩＡ（８） 紅白スペシャル２０２３

ＭＩＳＡＭＯ（初） Ｄｏ ｎｏｔ ｔｏｕｃｈ

水森かおり（２１） 日向岬～紅白ドミノチャレンジＳＰ～

ｍｉｌｅｔ（４） コイコガレ

ＹＯＡＳＯＢＩ（３） アイドル

緑黄色社会（２） キャラクター

ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ（２） ＵＮＦＯＲＧＩＶＥＮ （ｆｅａｔ． Ｎｉｌｅ Ｒｏｄｇｅｒｓ）―Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．―

【白組】

エレファントカシマシ（２） 俺たちの明日

大泉洋（初） あの空に立つ塔のように

Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ（４） Ｃｈｅｓｓｂｏａｒｄ

キタニタツヤ（初） 青のすみか

郷ひろみ（３６） ２億４千万の瞳～ブレイキンＳＰ～

さだまさし（２２） 秋桜

ＪＯ１（２） ＮＥＷＳｍｉｌｅ

純烈（６） だってめぐり逢えたんだ～ＮＨＫプラスｖｅｒ．～

鈴木雅之（６） め組のひと

すとぷり（初） スキスキ星人

Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（初） ＣＡＳＥ １４３―Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．―

ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（初） 舞い落ちる花びら （Ｆａｌｌｉｎ’ Ｆｌｏｗｅｒ）

１０‐ＦＥＥＴ（初） 第ゼロ感

ＢＥ：ＦＩＲＳＴ（２） Ｂｏｏｍ Ｂｏｏｍ Ｂａｃｋ

福山雅治（１６） 「ＨＥＬＬＯ～想望」 紅白スペシャルメドレー

藤井フミヤ（６） ＴＲＵＥ ＬＯＶＥ

星野 源（９） 生命体

ＭＡＮ ＷＩＴＨ Ａ ＭＩＳＳＩＯＮ（初） 絆ノ奇跡

Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ（初） ダンスホール

三山ひろし（９） どんこ坂～第７回 けん玉世界記録への道～

山内惠介（９） 恋する街角

ゆず（１４） ビューティフル

【特別企画】

クイーン＋アダム・ランバート ドント・ストップ・ミー・ナウ

ハマいく ビートＤＥトーヒ

【テレビ放送７０年 特別企画「テレビが届けた名曲たち」】

寺尾聰 ルビーの指環

ポケットビスケッツ＆ブラックビスケッツ ＹＥＬＬＯＷ ＹＥＬＬＯＷ ＨＡＰＰＹ～Ｔｉｍｉｎｇ

薬師丸ひろ子 セーラー服と機関銃

※カッコ内は出場回数