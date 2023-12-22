◆第１８回阪神Ｃ・Ｇ２（１２月２３日、阪神・芝１４００メートル）

出走馬１７頭の枠順が、１２月２２日に決定した。スプリンターズＳを勝ってＧ１馬となったママコチャ（牝４歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は７枠１３番に決まった。前走に引き続き、川田将雅騎手が手綱を執る。

今回がラストランとなるグレナディアガーズ（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父フランケル）は５枠１０番からのスタート。鞍上は初コンビのライアン・ムーア騎手。引退レースを有終の美で飾れるか。

枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ダノンスコーピオン 牡４ ５８ 団野 大成

（２）ミッキーブリランテ 牡７ ５８ 和田 竜二

（３）エエヤン 牡３ ５７ ミルコ・デムーロ

（４）ウインマーベル 牡４ ５８ 松山 弘平

（５）ルプリュフォール セン７ ５８ 秋山 真一郎

（６）ピクシーナイト 牡５ ５８ バウルジャン・ムルザバエフ

（７）ダディーズビビッド 牡５ ５８ 浜中 俊

（８）グレイイングリーン 牡５ ５８ 岩田 望来

（９）エイシンスポッター 牡４ ５８ 角田 大河

（１０）グレナデァイガーズ 牡５ ５８ ライアン・ムーア

（１１）ホウオウアマゾン 牡５ ５８ 坂井 瑠星

（１２）ララクリスティーヌ 牝５ ５６ 菅原 明良

（１３）ママコチャ 牝４ ５６ 川田 将雅

（１４）アグリ 牡４ ５８ クリストフ・ルメール

（１５）ロータスランド 牝６ ５６ 岩田 康誠

（１６）アサヒ 牡４ ５８ 吉田 隼人

（１７）ウイングレイテスト 牡６ ５８ 松岡 正海