◆ＦＭＷＥ第１０戦「～ＯＵＴ ＯＦ ＣＯＮＴＲＯＬ～２０２３年内最終戦」大会（１７日、神奈川・鶴見青果市場、観衆３５０人・満員）

「邪道」大仁田厚がＦＭＷＥの今年最終戦を開催。メインイベントの「雷神矢口デビュー３０周年特別試合 地獄のデスマッチ６ 時間無制限１本勝負 北側有刺鉄線電流爆破＋有刺鉄線地雷ボード爆破＋電流爆破バット＋邪道ロケット」で全日本プロレスの世界タッグ王者、斉藤ジュン、斉藤レイ兄弟と激突した。

ＦＭＷ時代からの盟友・雷神矢口のレスラーデビュー３０周年のメモリアルマッチで、序盤から斉藤ブラザーズのケタ外れのパワーに圧倒された大仁田組。共に電流爆破ボードに叩きつけられた上、最後は矢口が斉藤レイの電流爆破バットでの殴打で失神ＫＯされ、敗れた。

試合後、マイクを持った大仁田は「世の中には負けることも悔しいこともたくさんあるけど、俺たちには明日があるんじゃ！」と絶叫。矢口も「やられても、やられても明日に向かって立ち上がろうぜ！」と叫んだ。

◆全成績

▽タッグマッチ１５分１本勝負

〇ＦＭＷＥショッカー、ケルショッカー（８分０９秒 短パンディータのアームホイップ誤爆→片エビ体固め）短パンディータ、パンディータ●

▽ミックスドタッグマッチ２０分１本勝負

〇ミス・モンゴル、リッキー・フジ（８分３５秒 逆エビ固め）魔苦・怒鳴門、ガキにゃん仮面●

▽怪獣プロレス初参戦・魑魅魍魎タッグマッチ３０分１本勝負

〇大巨獣ギョロン、怨霊（１２分４０秒 チョークスラム→体固め）ガッツリ星人、寧々∞Ｄ．ａ．ｉ●

▽２０分１本勝負

〇ＨＡＳＥＧＡＷＡ（１３分１６秒 ノーザンライトボム→片エビ固め）櫻井匠●

▽タッグマッチ３０分１本勝負

〇「ＦＭＷ軍」マンモス佐々木、中川浩二（９分５７秒 エビスホームラン→体固め）「チェーンソーブラザーズ」モンスター・レザー、チェーンソー・トニー●

▽雷神矢口デビュー３０周年特別試合 地獄のデスマッチ６ 時間無制限１本勝負・北側有刺鉄線電流爆破＋有刺鉄線地雷ボード爆破＋電流爆破バット＋邪道ロケット

〇斉藤ジュン、斉藤レイ（１５分３５秒 電流爆破バットでの殴打→片エビ固め）大仁田厚、雷神矢口●