◆第７５回朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月１７日、阪神競馬場・芝１６００メートル）
第７５回朝日杯ＦＳの枠順が１２月１５日、決まった。デイリー杯２歳Ｓを制したジャンタルマンタル（牡２歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は２枠３番。新コンビを組む川田将雅騎手＝栗東・フリー＝と、３連勝での２歳王者を目指す。東京スポーツ杯２歳Ｓを制したシュトラウス（牡２歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は、大外の８枠１７番。良血馬のダノンマッキンリー（牡２歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モーリス）は４枠８番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）エコロヴァルツ 牡２ ５６ 武 豊
（２）ミルテンベルク 牡２ ５６ バウルジャン・ムルザバエフ
（３）ジャンタルマンタル 牡２ ５６ 川田 将雅
（４）サトミノキラリ 牡２ ５６ 津村 明秀
（５）タガノエルピーダ 牝２ ５５ 団野 大成
（６）セットアップ 牡２ ５６ 横山 武史
（７）オーサムストローク 牡２ ５６ 坂井 瑠星
（８）ダノンマッキンリー 牡２ ５６ クリストフ・ルメール
（９）クリーンエア 牡２ ５６ 鮫島 克駿
（１０）バンドシェル 牡２ ５６ 池添 謙一
（１１）タイキヴァンクール 牡２ ５６ 浜中 俊
（１２）タガノデュード 牡２ ５６ 古川 吉洋
（１３）ナムラフッカー 牡２ ５６ 松山 弘平
（１４）ジューンテイク 牡２ ５６ ミルコ・デムーロ
（１５）エンヤラヴフェイス 牡２ ５６ 幸 英明
（１６）アスクワンタイム 牡２ ５６ 岩田 望来
（１７）シュトラウス 牡２ ５６ トム・マーカンド