神奈川大学リーグの横浜商大が１１日、来年度の新幹部を発表した。
主将は田村和希（大商大高）、副主将は松木光（西武台）、竹島楓斗（八幡商）、石川勝大（遠軽）、主務は徳丸大幹（日章学園）がそれぞれ重責を担う。
また作新学院の２番打者として今春センバツで活躍した東海林智外野手や、今夏の甲子園に出場した文星芸大付・工藤逞投手ら合格者３５人を発表した。合格者は下記の通り。
【投手】
斉藤博愛（日章学園）
池田大翔（千原台）
桶谷司（敦賀気比）
堅田紘可（高知中央）
工藤逞（文星芸大付）
駒井秀成（平塚学園）
佐藤勇心（昌平）
内藤大空（長崎日大）
山道翔太（横浜商大高）
【捕手】
浜中千裕（日章学園）
根津瑛斗（常磐大高）
高田友瑠（宮崎日大）
中山寛明（桐生第一）
【内野手】
飯田碧斗（向上）
石塚快士（桐生第一）
太田誉（西武台）
岡本大知（大府）
加藤蒼惟（愛工大名電）
金井陽希（三浦学苑）
坂本響葵（明徳義塾）
平怜樹（佐賀商）
多羅尾光祗（啓新）
早坂慶士（東海大甲府）
古井康介（京都翔英）
山下航（千葉商大付）
【外野手】
大八木奨真（横浜隼人）
小笠原蛍（東海大甲府）
角野夢才志（海星）
黒瀬翔大（国士舘）
佐野颯（富士宮北）
東海林智（作新学院）
柴田光伯（加茂暁星）
菅原啓一朗（藤嶺藤沢）
近松比呂（沼津商）
福島永久（横浜商大高）