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【大学野球】横浜商大が新幹部＆合格者を発表　主将に田村和希　作新学院・東海林智、文星芸大付・工藤逞ら入学へ

スポーツ報知
作新学院・東海林智

　神奈川大学リーグの横浜商大が１１日、来年度の新幹部を発表した。

　主将は田村和希（大商大高）、副主将は松木光（西武台）、竹島楓斗（八幡商）、石川勝大（遠軽）、主務は徳丸大幹（日章学園）がそれぞれ重責を担う。

　また作新学院の２番打者として今春センバツで活躍した東海林智外野手や、今夏の甲子園に出場した文星芸大付・工藤逞投手ら合格者３５人を発表した。合格者は下記の通り。

【投手】

斉藤博愛（日章学園）

池田大翔（千原台）

桶谷司（敦賀気比）

堅田紘可（高知中央）

工藤逞（文星芸大付）

駒井秀成（平塚学園）

佐藤勇心（昌平）

内藤大空（長崎日大）

山道翔太（横浜商大高）

【捕手】

浜中千裕（日章学園）

根津瑛斗（常磐大高）

高田友瑠（宮崎日大）

中山寛明（桐生第一）

【内野手】

飯田碧斗（向上）

石塚快士（桐生第一）

太田誉（西武台）

岡本大知（大府）

加藤蒼惟（愛工大名電）

金井陽希（三浦学苑）

坂本響葵（明徳義塾）

平怜樹（佐賀商）

多羅尾光祗（啓新）

早坂慶士（東海大甲府）

古井康介（京都翔英）

山下航（千葉商大付）

【外野手】

大八木奨真（横浜隼人）

小笠原蛍（東海大甲府）

角野夢才志（海星）

黒瀬翔大（国士舘）

佐野颯（富士宮北）

東海林智（作新学院）

柴田光伯（加茂暁星）

菅原啓一朗（藤嶺藤沢）

近松比呂（沼津商）

福島永久（横浜商大高）

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