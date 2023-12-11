第１００回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は１１日、出場２３校の登録選手１６人を発表した。登録選手の発表は例年１２月１０日に行われているが、今年は同日に日本選手権１万メートルが開催されたため、１１日に変更された。

２年連続９回目の優勝を目指す駒大は、主将の鈴木芽吹（４年）、ハーフマラソン日本人学生歴代１位の篠原倖太朗（３年）、５０００メートルと１万メートルのＵ２０日本記録保持者の佐藤圭汰（２年）の３本柱をはじめ、前回５区４位の山川拓馬（２年）、同６区区間賞の伊藤蒼唯（２年）と山区間のスペシャリストも順当にメンバー入りした。その一方で１万メートル２７分５７秒５２の自己ベストを持つ唐沢拓海（４年）が登録選手から外れた。

２年ぶりの王座奪回を狙う青学大は前々回に１区で５位と健闘してＶメンバーに名を連ねた志貴勇斗主将（４年）が今季、調子が上がらずに登録１６人に入らなかった。

継続中としては最長の１９年連続シード権（１０位以内）獲得がかかる東洋大は１年時に出雲駅伝、全日本大学駅伝で区間賞を獲得し、前回の箱根駅伝では２区を担った石田洸介（３年）がメンバー外に。酒井俊幸監督は「秋以降、調子を上げてきましたが、１２月に入り、左膝を痛めてしまいました」と説明した。

青学大の志貴のほか、創価大の志村健太（４年）、大東大の松村晴生（４年）、立大の宮沢徹（４年）の４人の主将が登録メンバーから外れた。選手として箱根駅伝を走ることはできないが、最後までリーダーとしてチームを率いる。

第１００回箱根駅伝は、学生３大駅伝５連勝中の駒大が優勝候補の筆頭。駒大は昨季、学生駅伝で３冠を達成。今季も出雲駅伝（１０月９日）、全日本大学駅伝（１１月５日）を圧勝した。今年の箱根駅伝４区で首位に立って以来、学生３大駅伝で２１区間連続でトップを快走中。圧倒的な強さを見せている王者・駒大は史上初の２年連続３冠と学生３大駅伝６連勝を狙う。

駒大の対抗勢力として全日本２位の青学大、同３位の国学院大、同４位の中大が挙がる。城西大、創価大も重要区間の５区にそれぞれ山本唯翔（４年）、吉田響（３年）という「山の神」候補を擁しており、上位争いに加わる力を持つ。

箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１～１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。

出場２３校の登録選手１６人は以下の通り。〇は主将。

◇駒大（前回優勝）

赤津 勇進（４年）

赤星 雄斗（４年）

金子 伊吹（４年）

白鳥 哲汰（４年）

鈴木 芽吹（４年）〇

花尾 恭輔（４年）

安原 太陽（４年）

小牧波亜斗（３年）

篠原倖太朗（３年）

庭瀬 俊輝（３年）

吉本 真啓（３年）

伊藤 蒼唯（２年）

帰山 侑大（２年）

佐藤 圭汰（２年）

山川 拓馬（２年）

小山 翔也（１年）

◇中大（前回２位）

園木 大斗（４年）

中野 翔太（４年）

湯浅 仁（４年）〇

吉居 大和（４年）

阿部 陽樹（３年）

浦田 優斗（３年）

山平 怜生（３年）

伊東 夢翔（２年）

白川 陽大（２年）

溜池 一太（２年）

吉居 駿恭（２年）

吉中 祐太（２年）

佐藤 蓮（１年）

柴田 大地（１年）

本間 颯（１年）

山崎 草太（１年）

◇青学大（前回３位）

小原 響（４年）

倉本 玄太（４年）

佐藤 一世（４年）

松並 昂勢（４年）

山内 健登（４年）

太田 蒼生（３年）

白石 光星（３年）

田中 悠登（３年）

野村 昭夢（３年）

若林 宏樹（３年）

荒巻 朋熈（２年）

宇田川瞬矢（２年）

黒田 朝日（２年）

塩出 翔太（２年）

皆渡 星七（２年）

平松 享祐（１年）

◇国学院大（前回４位）

伊地知賢造（４年）〇

瀬尾 秀介（４年）

板垣 俊佑（３年）

佐藤 快成（３年）

平林 清澄（３年）

山本 歩夢（３年）

青木 瑠郁（２年）

上原 琉翔（２年）

嘉数 純平（２年）

鎌田 匠馬（２年）

高山 豪起（２年）

後村 光星（１年）

田中 愛睦（１年）

辻原 輝（１年）

野中 恒亨（１年）

吉田蔵之介（１年）

◇順大（前回５位）

石井 一希（４年）

内田 征冶（４年）

斎藤 舜太（４年）

藤原 優希（４年）

三浦 龍司（４年）〇

浅井 皓貴（３年）

海老沢憲伸（３年）

鬼沢 大樹（３年）

石岡 大侑（２年）

児玉 空琉（２年）

氷見 哲太（２年）

村尾 雄己（２年）

森本 喜道（２年）

荒牧 琢登（１年）

古川 達也（１年）

吉岡 大翔（１年）

◇早大（前回６位）

北村 光（４年）

佐藤 航希（４年）

菖蒲 敦司（４年）〇

辻 文哉（４年）

柳本 匡哉（４年）

石塚 陽士（３年）

伊藤 大志（３年）

伊福 陽太（３年）

菅野 雄太（３年）

諸冨 湧（３年）

間瀬田純平（２年）

宮岡 凜太（２年）

山口 智規（２年）

工藤 慎作（１年）

長屋 匡起（１年）

山崎 一吹（１年）

◇法大（前回７位）

稲毛 崇斗（４年）

高須賀大勢（４年）

細迫 海気（４年）

松永 伶（４年）

宗像 直輝（４年）〇

安沢 駿空（３年）

小泉 樹（３年）

高橋 一颯（３年）

武田 和馬（３年）

宮岡 幸大（３年）

大島 史也（２年）

行天 陽虹（２年）

清水 郁杜（２年）

矢原 倖瑛（２年）

野田 晶斗（１年）

湯田陽平兵（１年）

◇創価大（前回８位）

上杉 祥大（４年）

桑田 大輔（４年）

山森 龍暁（４年）

小暮 栄輝（３年）

浜口 直人（３年）

吉田 響（３年）

吉田 凌（３年）

石丸 惇那（２年）

竹田康之助（２年）

野沢 悠真（２年）

山下 蓮（２年）

織橋 巧（１年）

川上 翔太（１年）

小池 莉希（１年）

齊藤 大空（１年）

スティーブン・ムチーニ（１年）

◇城西大（前回９位）

中田 侑希（４年）

野村 颯斗（４年）〇

山中 秀真（４年）

山本 樹（４年）

山本 唯翔（４年）

久保出雄太（３年）

林 晃耀（３年）

平林 樹（３年）

浅井晴大郎（２年）

磯西 健心（２年）

ヴィクター・キムタイ（２年）

小早川凌真（２年）

斎藤 将也（２年）

桜井 優我（２年）

小田 伊織（１年）

中島 巨翔（１年）

◇東洋大（前回１０位）

奥山 輝（４年）

九嶋 恵舜（４年）

熊﨑 貴哉（４年）

佐藤 真優（４年）

松山 和希（４年）〇

村上 太一（４年）

梅崎 蓮（３年）

小林 亮太（３年）

永吉 恭理（３年）

吉田 周（３年）

緒方澪那斗（２年）

岸本遼太郎（２年）

西村 真周（２年）

薄根 大河（１年）

久保田琉月（１年）

馬場 大翔（１年）

◇大東大（予選会１位、前回１６位）

菊地 駿介（４年）

久保田 徹（４年）

佐竹 勇樹（４年）

大谷 章紘（３年）

小田 恭平（３年）

佐々木真人（３年）

西川 千青（３年）

西代 雄豪（３年）

ピーター・ワンジル（３年）

赤星 龍舞（２年）

入浜 輝大（２年）

照井 海翔（２年）

松本 雄大（２年）

藤原 幹大（１年）

宮倉 騎士（１年）

棟方 一楽（１年）

◇明大（予選会２位、前回１２位）

児玉 真輝（４年）

斎藤 拓海（４年）

杉 彩文海（４年）

橋本 基紀（４年）

馬場勇一郎（４年）

尾崎 健斗（３年）〇

甲斐 涼介（３年）

鈴木 祐太（３年）

溝上 稜斗（３年）

吉川 響（２年）

古井 康介（２年）

堀 颯介（２年）

森下 翔太（２年）

山本 樹（２年）

綾 一輝（１年）

大湊 柊翔（１年）

◇帝京大（予選会３位、前回１３位）

大吉 優亮（４年）

小野隆一朗（４年）

末次 海斗（４年）

西脇 翔太（４年）〇

針谷 咲輝（４年）

日高 拓夢（４年）

岩本 拓真（３年）

小林 大晟（３年）

高島 大空（３年）

福田 翔（３年）

山中 博生（３年）

尾崎 仁哉（２年）

柴戸 遼太（２年）

島田 晃希（２年）

大西柊太朗（１年）

広田 陸（１年）

◇日体大（予選会４位、前回１７位）

漆畑 徳輝（４年）〇

大森 椋太（４年）

田中 慎梧（４年）

三好 紘生（４年）

石川 龍芽（３年）

植松 孝太（３年）

杉本 訓也（３年）

住原 聡太（３年）

富永 椋太（３年）

山口 廉（３年）

分須 尊紀（３年）

浦上 和樹（２年）

田島 駿介（２年）

平島 龍斗（２年）

山崎 丞（２年）

吉田 黎大（１年）

◇日大（予選会５位、前回予選会敗退）

久保 昇陽（４年）

下尾 悠真（４年）〇

土井 拓実（４年）

西村 翔太（４年）

山中 泰地（４年）

安藤 風羽（３年）

大橋 優（３年）

大仲 竜平（２年）

鈴木 孔士（２年）

冨田 悠晟（２年）

中沢 星音（２年）

山口 月暉（２年）

天野 啓太（１年）

片桐 禅太（１年）

シャドラック・キップケメイ（１年）

山口 聡太（１年）

◇立大（予選会６位、前回１８位）

岸本健太郎（４年）

関口 絢太（４年）

忠内 侑士（４年）

中山 凜斗（４年）

服部 凱杏（４年）

安藤 圭佑（３年）

稲塚 大祐（３年）

後藤 謙昌（３年）

中西 洸貴（３年）

林 虎大朗（３年）

山口 史朗（３年）

山本 羅生（３年）

國安 広人（２年）

馬場 賢人（２年）

吉屋 佑晟（２年）

原田 颯大（１年）

◇神奈川大（予選会７位、前回予選会敗退）

宇津野 篤（４年）

大泉 真尋（４年）

大岩 歩夢（４年）

尾方 馨斗（４年）

小林 篤貴（４年）〇

佐々木亮輔（４年）

高橋 銀河（４年）

巻田 理空（４年）

飯塚 厚（３年）

石口 大地（３年）

中原 優人（３年）

酒井 健成（２年）

宮本 陽叶（２年）

新妻 玲旺（１年）

花井 創（１年）

三原 涼雅（１年）

◇国士舘大（予選会８位、前回１９位）

中西 真大（４年）

山本 雷我（４年）〇

山本 龍神（４年）

鈴木 伸弥（３年）

生田目 惇（３年）

西田 大智（３年）

ピーター・カマウ（３年）

松井 遼太（３年）

渡辺 大喜（３年）

生駒 直幸（２年）

勝部 愛大（２年）

川勝 悠雅（２年）

瀬川 翔誠（２年）

富岡 晃世（２年）

水野 龍吾（２年）

横田 星那（２年）

◇中央学院大（予選会９位、前回予選会敗退）

飯塚 達也（４年）〇

伊藤 秀虎（４年）

前新城羽信（４年）

工藤 巧夢（３年）

柴田 大輝（３年）

清水 猛（３年）

堀田 晟礼（３年）

吉田 礼志（３年）

黒岩 勇禅（２年）

黒谷 優（２年）

小松裕大朗（２年）

近田 陽路（２年）

坂本 駿（２年）

市川 大世（１年）

稲見 峻（１年）

前原 颯斗（１年）

◇東海大（予選会１０位、前回１５位）

石原翔太郎（４年）

折口 雄紀（４年）

喜早 駿介（４年）

佐伯 陽生（４年）

松尾 昂来（４年）

梶谷 優斗（３年）

越 陽汰（３年）〇

野島 健太（３年）

鈴木 天智（２年）

竹割 真（２年）

花岡 寿哉（２年）

兵藤ジュダ（２年）

湯野川 創（２年）

ロホマン・シュモン（２年）

永本 脩（１年）

南坂 柚汰（１年）

◇東農大（予選会１１位、前回予選会敗退）

高槻 芳照（４年）〇

田中 莉生（４年）

並木 寧音（４年）

長谷部 慎（４年）

松本虎太郎（４年）

吉村 颯斗（４年）

実井 智哉（３年）

高島 侑翔（３年）

菅原 昇真（２年）

円谷 吏生（２年）

原田 洋輔（２年）

深堀 優（２年）

吉村 智輝（２年）

植月 俊太（１年）

栗本 航希（１年）

前田 和摩（１年）

◇駿河台大（予選会１２位、前回予選会敗退）

新山 舜心（４年）〇

山内 亮威（４年）

加藤 亮太（３年）

岡﨑 樹（２年）

沖 勘太郎（２年）

長田 拓巳（２年）

倉島 啓人（２年）

坂本 滉斗（２年）

塩路 悠耀（２年）

東泉 大河（２年）

藤井 空大（２年）

ムサンガ・ゴッドフリー（２年）

早稲田 蓮（２年）

久保 俊翔（１年）

スティーブン・レマイヤン（１年）

古橋 希翁（１年）

◇山梨学院大（予選会１３位、前回１４位）

川原 正輝（４年）〇

北村 惇生（４年）

島津 裕太（４年）

高木 翔瑛（４年）

横山竜之介（４年）

大西 陸（３年）

新本 駿（３年）

高田 尚暉（３年）

徳田 秋斗（３年）

ジェームス・ムトゥク（２年）

塚本 陸斗（２年）

平八重充希（２年）

弓削 征慶（２年）

占部 大和（１年）

ブライアン・キピエゴ（１年）

和田 瑛登（１年）