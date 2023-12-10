海外馬券発売対象の第３７回香港カップ（芝２０００メートル）は１０日、香港シャティン競馬場で行われ、ロマンチックウォリアーがルクセンブルクの追撃を押さえ優勝。３着には日本から参戦したヒシイグアスが入った。全馬の着順は以下の通り。
【レース結果】
１着 ２番ロマンチックウォリアー（せん５、Ｊ．マクドナルド）
２着 １番ルクセンブルク（牡４、Ｒ．ムーア）
３着 ５番ヒシイグアス（牡７、Ｊ．モレイラ）
４着 ７番ストレートアロン（せん５、Ｃ．ホー）
５着 ３番プログノーシス（牡５、川田 将雅）
６着 ８番ソードポイント（せん５、Ｚ．パートン）
７着 ９番ニンブルニンバス（せん６、Ａ．アッゼニ）
８着 ４番ローシャムパーク（牡４、Ｄ．レーン）
９着 ６番マネーキャッチャー（せん６、Ｋ．リョン）
１０着 １１番オリゾンドレ（せん３、Ｍ．バルザローナ）
１１着 １０番チャンピオンドラゴン（せん５、Ａ．バデル）
【動画】香港カップのハイライト
CHAMPION! Romantic Warrior grabs his fifth Group 1 in a thriller by landing consecutive Hong Kong Cups. @mcacajamez @LONGINES | #HKIR | #HKracing pic.twitter.com/3S3vdy4OPM— HKJC Racing (@HKJC_Racing) December 10, 2023