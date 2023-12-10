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【香港カップ】ロマンチックウォリアーがＶ…レース結果（全着順）

スポーツ報知

　海外馬券発売対象の第３７回香港カップ（芝２０００メートル）は１０日、香港シャティン競馬場で行われ、ロマンチックウォリアーがルクセンブルクの追撃を押さえ優勝。３着には日本から参戦したヒシイグアスが入った。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着　２番ロマンチックウォリアー（せん５、Ｊ．マクドナルド）

２着　１番ルクセンブルク（牡４、Ｒ．ムーア）

３着　５番ヒシイグアス（牡７、Ｊ．モレイラ）

４着　７番ストレートアロン（せん５、Ｃ．ホー）

５着　３番プログノーシス（牡５、川田　将雅）

６着　８番ソードポイント（せん５、Ｚ．パートン）

７着　９番ニンブルニンバス（せん６、Ａ．アッゼニ）

８着　４番ローシャムパーク（牡４、Ｄ．レーン）

９着　６番マネーキャッチャー（せん６、Ｋ．リョン）

１０着　１１番オリゾンドレ（せん３、Ｍ．バルザローナ）

１１着　１０番チャンピオンドラゴン（せん５、Ａ．バデル）

【動画】香港カップのハイライト

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