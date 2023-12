海外馬券発売対象の第37回香港カップ(芝2000メートル)は10日、香港シャティン競馬場で行われ、ロマンチックウォリアーがルクセンブルクの追撃を押さえ優勝。3着には日本から参戦したヒシイグアスが入った。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

1着 2番ロマンチックウォリアー(せん5、J.マクドナルド)

2着 1番ルクセンブルク(牡4、R.ムーア)

3着 5番ヒシイグアス(牡7、J.モレイラ)

4着 7番ストレートアロン(せん5、C.ホー)

5着 3番プログノーシス(牡5、川田 将雅)

6着 8番ソードポイント(せん5、Z.パートン)

7着 9番ニンブルニンバス(せん6、A.アッゼニ)

8着 4番ローシャムパーク(牡4、D.レーン)

9着 6番マネーキャッチャー(せん6、K.リョン)

10着 11番オリゾンドレ(せん3、M.バルザローナ)

11着 10番チャンピオンドラゴン(せん5、A.バデル)

【動画】香港カップのハイライト

CHAMPION! Romantic Warrior grabs his fifth Group 1 in a thriller by landing consecutive Hong Kong Cups. @mcacajamez @LONGINES | #HKIR | #HKracing pic.twitter.com/3S3vdy4OPM