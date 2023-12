海外馬券発売対象の第33回香港マイル(芝1600メートル)が10日、香港シャティン競馬場で行われ、地元香港のゴールデンシックスティが優勝。日本から参戦したナミュールは3着だった。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

1着 1番ゴールデンシックスティ(せん8、C.ホー)

2着 10番ヴォイッジバブル(せん5、J.マクドナルド)

3着 13番ナミュール(牝4、W.ビュイック)

4着 5番ソウルラッシュ(牡5、J.モレイラ)

5着 8番ビューティージョイ(せん7、M.ギュイヨン)

6着 7番ビューティーエターナル(せん5、Z.パートン)

7着 4番セリフォス(牡4、川田 将雅)

8着 11番エンカウンタード(せん4、K.リョン)

9着 9番リムズコジオスコ(せん6、D.レーン)

10着 12番カイロ(牡3、R.ムーア)

11着 14番ディヴィーナ(牝5、C.デムーロ)

12着 3番ダノンザキッド(牡5、北村 友一)

13着 2番カリフォルニアスパングル(せん5、C.スミヨン)

14着 6番トリバリスト(牡4、M.バルザローナ)

SIMPLY. THE. BEST. 😳😳😳



Golden Sixty wins a third Hong Kong Mile, overcoming gate 14 to triumph for @Vincenthocy and Francis Lui... @LONGINES | #HKIR | #HKracing pic.twitter.com/eYx8M1e4aN