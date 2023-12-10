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【香港スプリント】地元香港のラッキースワイネスがＶ…レース結果（全着順）

スポーツ報知

　海外馬券発売対象の第２５回香港スプリント（芝１２００メートル）が１０日、香港シャティン競馬場で行われ、地元香港のラッキースワイネスが優勝。香港勢が上位を独占した。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着　１番ラッキースワイネス（せん５、Ｚ．パートン）

２着　９番ラッキーウィズユー（せん６、Ａ．アッゼニ）

３着　２番ウェリントン（せん７、Ａ．バデル）

４着　５番ビクターザウィナー（せん５、Ｊ．マクドナルド）

５着　７番デュークワイ（せん８、Ｋ．ティータン）

６着　１０番ハイフィールドプリンセス（牝６、Ｊ．ハート）

７着　８番ジャスパークローネ（牡４、川田　将雅）

８着　３番マッドクール（牡４、Ｃ．デムーロ）

９着　４番サイトサクセス（せん７、Ｂ．アヴドゥラ）

１０着　６番イソップスフェイブルズ（牡３、Ｒ．ムーア）

【動画】香港スプリントのハイライト

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