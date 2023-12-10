海外馬券発売対象の第２５回香港スプリント（芝１２００メートル）が１０日、香港シャティン競馬場で行われ、地元香港のラッキースワイネスが優勝。香港勢が上位を独占した。全馬の着順は以下の通り。
【レース結果】
１着 １番ラッキースワイネス（せん５、Ｚ．パートン）
２着 ９番ラッキーウィズユー（せん６、Ａ．アッゼニ）
３着 ２番ウェリントン（せん７、Ａ．バデル）
４着 ５番ビクターザウィナー（せん５、Ｊ．マクドナルド）
５着 ７番デュークワイ（せん８、Ｋ．ティータン）
６着 １０番ハイフィールドプリンセス（牝６、Ｊ．ハート）
７着 ８番ジャスパークローネ（牡４、川田 将雅）
８着 ３番マッドクール（牡４、Ｃ．デムーロ）
９着 ４番サイトサクセス（せん７、Ｂ．アヴドゥラ）
１０着 ６番イソップスフェイブルズ（牡３、Ｒ．ムーア）
【動画】香港スプリントのハイライト
Lucky Sweynesse lifts the 2023 Hong Kong Sprint, that's a third win in the race for @zpurton after his two wins aboard Aerovelocity! 🔥 @LONGINES | #HKIR | #HKracing pic.twitter.com/p2fA4eBQqr— HKJC Racing (@HKJC_Racing) December 10, 2023