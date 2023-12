海外馬券発売対象の第25回香港スプリント(芝1200メートル)が10日、香港シャティン競馬場で行われ、地元香港のラッキースワイネスが優勝。香港勢が上位を独占した。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

1着 1番ラッキースワイネス(せん5、Z.パートン)

2着 9番ラッキーウィズユー(せん6、A.アッゼニ)

3着 2番ウェリントン(せん7、A.バデル)

4着 5番ビクターザウィナー(せん5、J.マクドナルド)

5着 7番デュークワイ(せん8、K.ティータン)

6着 10番ハイフィールドプリンセス(牝6、J.ハート)

7着 8番ジャスパークローネ(牡4、川田 将雅)

8着 3番マッドクール(牡4、C.デムーロ)

9着 4番サイトサクセス(せん7、B.アヴドゥラ)

10着 6番イソップスフェイブルズ(牡3、R.ムーア)

【動画】香港スプリントのハイライト

Lucky Sweynesse lifts the 2023 Hong Kong Sprint, that's a third win in the race for @zpurton after his two wins aboard Aerovelocity! 🔥 @LONGINES | #HKIR | #HKracing pic.twitter.com/p2fA4eBQqr