◆第37回香港カップ・G1(12月10日、シャティン競馬場・芝2000メートル=11頭立て)

日本馬3頭が出走したが、2021年のラヴズオンリーユ以来、2年ぶりとなる日本馬7頭目(G1昇格後の1999年以降)の勝利は逃した。勝ったのは、J・マクドナルド騎手とコンビを組んだ地元・香港のロマンティックウォリアー(セン5歳、C・シャム厩舎、父アクラメイション)で昨年に続く連覇を達成。勝ち時計は2分2秒0(良)。

日本馬は、中団追走から抜け出したヒシイグアス(牡7歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ)がゴール前のたたき合いに持ち込む3着に入ったが、後方から運んだプログノーシス(牡5歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト)は5着。同じく後方から追走したローシャムパーク(牡4歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー)は8位に終わった。

【動画】ヒシイグアスが惜しい3着!香港カップのハイライト

CHAMPION! Romantic Warrior grabs his fifth Group 1 in a thriller by landing consecutive Hong Kong Cups. @mcacajamez @LONGINES | #HKIR | #HKracing pic.twitter.com/3S3vdy4OPM