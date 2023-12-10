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【香港カップ】日本馬は４競走で未勝利！ヒシイグアスが際どい３着に好走…地元香港のロマンティックウォリアーが連覇

スポーツ報知
マクドナルド騎乗のロマンチックウォリアー（左）が混戦のゴール前を制す。２着ルクセンブルク（右）、３着ヒシイグアス（中）（カメラ・高橋　由二）

◆第３７回香港カップ・Ｇ１（１２月１０日、シャティン競馬場・芝２０００メートル＝１１頭立て）

　日本馬３頭が出走したが、２０２１年のラヴズオンリーユ以来、２年ぶりとなる日本馬７頭目（Ｇ１昇格後の１９９９年以降）の勝利は逃した。勝ったのは、Ｊ・マクドナルド騎手とコンビを組んだ地元・香港のロマンティックウォリアー（セン５歳、Ｃ・シャム厩舎、父アクラメイション）で昨年に続く連覇を達成。勝ち時計は２分２秒０（良）。

　日本馬は、中団追走から抜け出したヒシイグアス（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）がゴール前のたたき合いに持ち込む３着に入ったが、後方から運んだプログノーシス（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト）は５着。同じく後方から追走したローシャムパーク（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は８位に終わった。

【動画】ヒシイグアスが惜しい３着！香港カップのハイライト

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