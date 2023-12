◆第25回香港スプリント・G1(12月10日、シャティン競馬場・芝1200メートル=10頭立て)

日本馬2頭が出走したが、勝利をつかむことはできなかった。優勝は地元・香港のラッキースワイネス(セン5歳、K・マン厩舎、父スワイネス)。5着まで香港馬が独占した。勝ち時計は1分9秒25(良)。

日本勢は2012年のロードカナロア、2013年のロードカナロア、2020年のダノンスマッシュに続く3頭目、4度目の勝利を狙う一戦だったが、果敢にハナを奪ったジャスパークローネ(牡4歳、栗東・森秀行厩舎、父フロステッド)は直線で失速し、7着に後退。マッドクール(牡4歳、栗東・池添学厩舎、父ダークエンジェル)も後方から追い上げたが、8着までが精いっぱいで強力な香港勢の壁に屈した。

【動画】日本勢は馬群に沈む…香港スプリントのハイライト

