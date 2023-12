◆第33回香港マイル・G1(12月10日、シャティン競馬場・芝1600メートル=14頭立て)

日本馬5頭が大挙出走したが、2019年のアドマイヤマーズ以来、5度目となる勝利はつかめなかった。優勝したのはC・ホー騎手とコンビを組んだゴールデンシックスティ(セン8歳、K・ルイ厩舎、父メダーリアドーロ)。2020、2021年に続いて、史上2頭目の同一レース3勝目を飾った。勝ち時計は1分34秒10(良)。

日本勢はナミュール(牝4歳、栗東・高野友和厩舎、父ハービンジャー)が3着、ソウルラッシュ(牡5歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ)が4着と上位争いに顔を出したが、セリフォス(牡4歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー)は7着、ディヴィーナ(牝5歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス)は11着、ダノンザキッド(牡5歳、栗東・安田隆行厩舎、父ジャスタウェイ)は12着と本来の力を発揮できなかった。

