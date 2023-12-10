【香港マイル】日本馬はナミュールが３着に奮闘…香港の８歳馬ゴールデンシックスティが史上２頭目の同一レース３勝

◆第３３回香港マイル・Ｇ１（１２月１０日、シャティン競馬場・芝１６００メートル＝１４頭立て）

日本馬５頭が大挙出走したが、２０１９年のアドマイヤマーズ以来、５度目となる勝利はつかめなかった。優勝したのはＣ・ホー騎手とコンビを組んだゴールデンシックスティ（セン８歳、Ｋ・ルイ厩舎、父メダーリアドーロ）。２０２０、２０２１年に続いて、史上２頭目の同一レース３勝目を飾った。勝ち時計は１分３４秒１０（良）。

日本勢はナミュール（牝４歳、栗東・高野友和厩舎、父ハービンジャー）が３着、ソウルラッシュ（牡５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）が４着と上位争いに顔を出したが、セリフォス（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー）は７着、ディヴィーナ（牝５歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は１１着、ダノンザキッド（牡５歳、栗東・安田隆行厩舎、父ジャスタウェイ）は１２着と本来の力を発揮できなかった。

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