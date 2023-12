◆第30回香港ヴァーズ・G1(12月10日、シャティン競馬場・芝2400メートル=8頭立て)

日本馬3頭が出走したが勝利には届かなかった。今回は2021年のグローリーヴェイズ、2022年のウインマリリンに続く3連覇を狙ったが、ゼッフィーロ(牡4歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト)が惜しくも2着に敗れた。勝ったのはフランス調教馬のジュンコ(セン4歳、ファーブル厩舎、父インテロ)。勝ち時計は2分30秒12(良)。

4着にジェラルディーナ(牝5歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父モーリス)が続いたが、海外でG1初挑戦となったレーベンスティール(牡3歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール)は直線で馬群に沈み、最下位の8着に終わった。

