ＪＲＡの海外馬券が発売される香港国際競走のＧ１・４競走が１０日、香港・シャティン競馬場で開催される。今年は日本から１３頭が参戦。なかでも香港ヴァーズに出走するレーベンスティール（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、海外ブックメーカーでも１番人気に設定されるほど注目を集めている。セントライト記念で皐月賞馬ソールオリエンスを撃破したあとは、国内Ｇ１には向かわず、早くから香港にターゲットを絞ってきた。Ｇ１初挑戦Ｖなるか注目だ。
香港国際競走がＧ１に昇格した以降の優勝した日本馬は以下の通り。
香港国際競走の日本調教馬Ｖ（G１昇格以降）
|年
|レース名
|馬名
|性齢
|騎手
|調教師
|2001
|カップ
|アグネスデジタル
|牡４
|四位洋文
|白井寿昭
|〃
|マイル
|エイシンプレストン
|牡４
|福永祐一
|北橋修二
|〃
|ヴァーズ
|ステイゴールド
|牡７
|武 豊
|池江泰郎
|2005
|マイル
|ハットトリック
|牡４
|O.ペリエ
|角居勝彦
|2012
|スプリント
|ロードカナロア
|牡４
|岩田康誠
|安田隆行
|2013
|スプリント
|ロードカナロア
|牡５
|岩田康誠
|安田隆行
|2015
|カップ
|エイシンヒカリ
|牡４
|武 豊
|坂口正則
|〃
|マイル
|モーリス
|牡４
|R.ムーア
|堀 宣行
|2016
|カップ
|モーリス
|牡５
|R.ムーア
|堀 宣行
|〃
|ヴァーズ
|サトノクラウン
|牡４
|J.モレイラ
|堀 宣行
|2019
|カップ
|ウインブライト
|牡５
|松岡正海
|畠山吉宏
|〃
|マイル
|アドマイヤマーズ
|牡３
|C.スミヨン
|友道康夫
|〃
|ヴァーズ
|グローリーヴェイズ
|牡４
|J.モレイラ
|尾関知人
|2020
|カップ
|ノームコア
|牝５
|Z.パートン
|萩原 清
|〃
|スプリント
|ダノンスマッシュ
|牡５
|R.ムーア
|安田隆行
|2021
|カップ
|ラヴズオンリーユー
|牝５
|川田将雅
|矢作芳人
|〃
|ヴァーズ
|グローリーヴェイズ
|牡６
|J.モレイラ
|尾関知人
|2022
|ヴァーズ
|ウインマリリン
|牝５
|D.レーン
|手塚貴久
＜G1昇格前＞※いずれもＧ２
|1995
|国際カップ
|フジヤマケンザン
|牡７
|蛯名正義
|森 秀行
|1998
|国際カップ
|ミッドナイトベット
|牡４
|河内 洋
|長浜博之