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【香港国際競走】香港ヴァース参戦のレーベンスティールがＧ１初挑戦Ｖなるか…過去の日本調教馬Ｖ一覧

スポーツ報知
オールウェザーコースをキャンターで２周した香港ヴァーズ出走のレーベンスティール

　ＪＲＡの海外馬券が発売される香港国際競走のＧ１・４競走が１０日、香港・シャティン競馬場で開催される。今年は日本から１３頭が参戦。なかでも香港ヴァーズに出走するレーベンスティール（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、海外ブックメーカーでも１番人気に設定されるほど注目を集めている。セントライト記念で皐月賞馬ソールオリエンスを撃破したあとは、国内Ｇ１には向かわず、早くから香港にターゲットを絞ってきた。Ｇ１初挑戦Ｖなるか注目だ。

　香港国際競走がＧ１に昇格した以降の優勝した日本馬は以下の通り。

香港国際競走の日本調教馬Ｖ（G１昇格以降）

レース名馬名性齢騎手 調教師
2001カップアグネスデジタル牡４四位洋文白井寿昭
マイルエイシンプレストン牡４福永祐一北橋修二
ヴァーズステイゴールド牡７武　豊池江泰郎
2005マイルハットトリック牡４O.ペリエ角居勝彦
2012スプリントロードカナロア牡４岩田康誠安田隆行
2013スプリントロードカナロア牡５岩田康誠安田隆行
2015カップエイシンヒカリ牡４武　豊 坂口正則
マイルモーリス牡４R.ムーア堀　宣行
2016カップモーリス牡５R.ムーア堀　宣行
ヴァーズサトノクラウン牡４J.モレイラ堀　宣行
2019カップウインブライト 牡５松岡正海畠山吉宏
マイルアドマイヤマーズ牡３C.スミヨン友道康夫
ヴァーズグローリーヴェイズ牡４J.モレイラ尾関知人
2020カップノームコア牝５Z.パートン 萩原　清
スプリントダノンスマッシュ牡５R.ムーア安田隆行
2021カップラヴズオンリーユー牝５川田将雅矢作芳人
ヴァーズグローリーヴェイズ牡６J.モレイラ尾関知人
2022ヴァーズウインマリリン牝５D.レーン手塚貴久

　　　　　　　　＜G1昇格前＞※いずれもＧ２

1995国際カップフジヤマケンザン牡７蛯名正義森　秀行
1998国際カップミッドナイトベット牡４河内　洋長浜博之

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