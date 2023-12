◆フィギュアスケート グランプリ(GP)ファイナル ▽最終日(9日、中国・北京)

女子は世界女王でショートプログラム(SP)1位の坂本花織(シスメックス)がフリーもトップの148・35点をマークし、合計225・70点で、3度目の挑戦(2018年4位、22年5位)で初の優勝を飾った。昨年はSPでトップに立ちながらフリーでミスが続き5位に終わった。1年前の悔し涙を笑顔に変えた。

坂本はシニアでの4つの主要国際大会全てでメダル獲得を達成。日本女子で過去に五輪、世界選手権、GPファイナル、四大陸選手権の全てで表彰台に上がったのは荒川静香さんと浅田真央さんのみで、史上3人目の快挙を達成した。

初出場でSP4位の吉田陽菜(木下アカデミー)はトリプルアクセル(3回転半ジャンプ)を着氷し、142・51点、203・16点で3位に入った。SP5位の住吉りをん(オリエンタルバイオ・明大)は121・76点、180・39点で6位。

▽以下、女子結果

〈1〉坂本花織 225・70点(SP77・35点、フリー148・35点)

〈2〉ルナ・ヘンドリックス 合計203・36点(SP73・25点、フリー130・11点)

〈3〉吉田陽菜 203・16点(SP60・65点、フリー142・51点)

〈4〉ニナ・ピンツァロネ 194・91点(SP66・72点、128・19点)

〈5〉イザボー・レビト 191・86点(SP56・53点、フリー135・33点)

〈6〉住吉りをん 180・39点(SP58・63点、フリー121・76点)

Queen Kaori is on top again! 🔥⛸



Kaori Sakamoto 🇯🇵 delivers a flawless performance to take the 🥇 medal at the #GPFigure Final in Beijing, 🇨🇳 #FigureSkating pic.twitter.com/EyDU1sQTAk