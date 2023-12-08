◆第５９回中日新聞杯・Ｇ３（１２月９日、中京・芝２０００メートル）
第５９回中日新聞杯の枠順が８日、決定した。
日本ダービー６着以来のホウオウビスケッツ（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は４枠８番から重賞初制覇を狙う。
連覇を狙うＧ１馬キラーアビリティ（牡４歳、栗東・斎藤崇史厩舎、父ディープインパクト）は６枠１２番。昨年のオークス４着馬ピンハイ（牝４歳、栗東・田中克典厩舎、父ミッキーアイル）は８枠１５番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、斤量、騎手の順）。
（１）ユニコーンライオン 牡７ ５８・５ 国分 優作
（２）カントル ５７ ホリー・ドイル
（３）ドルチェモア 牡３ ５７ 団野 大成
（４）シュヴァリエローズ 牡５ ５６ 佐々木 大輔
（５）サトノエルドール 牡７ ５６ 荻野 極
（６）マイネルファンロン 牡８ ５６ 丸山 元気
（７）ヤマニンサルバム 牡４ ５７ 三浦 皇成
（８）ホウオウビスケッツ 牡３ ５６ 丸田 恭介
（９）ユーキャンスマイル 牡８ ５８ ルーク・モリス
（１０）リューベック 牡４ ５７ 吉田 隼人
（１１）ハヤヤッコ 牡７ ５８・５ 幸 英明
（１２）キラーアビリティ 牡４ ５９ バウルジャン・ムルザバエフ
（１３）カレンルシェルブル 牡５ ５７ 斎藤 新
（１４）ジャンカズマ 牡５ ５４ 小沢 大仁
（１５）ピンハイ 牝４ ５４ 高倉 稜
（１６）スパイダーゴールド 牡４ ５６ 鮫島 克駿
（１７）ワンダフルタウン 牡５ ５７ 和田 竜二