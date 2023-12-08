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【中日新聞杯】日本ダービー６着以来のホウオウビスケッツは４枠８番　　

スポーツ報知
ホウオウビスケッツ

◆第５９回中日新聞杯・Ｇ３（１２月９日、中京・芝２０００メートル）

　第５９回中日新聞杯の枠順が８日、決定した。

　日本ダービー６着以来のホウオウビスケッツ（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は４枠８番から重賞初制覇を狙う。

　連覇を狙うＧ１馬キラーアビリティ（牡４歳、栗東・斎藤崇史厩舎、父ディープインパクト）は６枠１２番。昨年のオークス４着馬ピンハイ（牝４歳、栗東・田中克典厩舎、父ミッキーアイル）は８枠１５番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、斤量、騎手の順）。

（１）ユニコーンライオン　牡７　５８・５　国分　優作

（２）カントル　５７　ホリー・ドイル　

（３）ドルチェモア　牡３　５７　団野　大成

（４）シュヴァリエローズ　牡５　５６　佐々木　大輔

（５）サトノエルドール　牡７　５６　荻野　極

（６）マイネルファンロン　牡８　５６　丸山　元気

（７）ヤマニンサルバム　牡４　５７　三浦　皇成

（８）ホウオウビスケッツ　牡３　５６　丸田　恭介

（９）ユーキャンスマイル　牡８　５８　ルーク・モリス　

（１０）リューベック　牡４　５７　吉田　隼人

（１１）ハヤヤッコ　牡７　５８・５　幸　英明

（１２）キラーアビリティ　牡４　５９　バウルジャン・ムルザバエフ　

（１３）カレンルシェルブル　牡５　５７　斎藤　新

（１４）ジャンカズマ　牡５　５４　小沢　大仁

（１５）ピンハイ　牝４　５４　高倉　稜

（１６）スパイダーゴールド　牡４　５６　鮫島　克駿

（１７）ワンダフルタウン　牡５　５７　和田　竜二

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