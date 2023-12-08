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【阪神ＪＦ】３連勝中のコラソンビートは５枠１０番　Ｇ１初騎乗、永島まなみのスウィープフィートは６枠１１番　　枠順決定

スポーツ報知
コラソンビート

◆第７５回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１０日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

　第７５回阪神ＪＦの枠順が８日、決定した。今回のメンバーで唯一のＧ２ウイナー、コラソンビート（牝２歳、美浦・加藤士津八厩舎、父スワーヴリチャード）は５枠１０番、Ｇ１初騎乗の永島まなみ騎手が手綱を執るスウィープフィート（牝２歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は６枠１１番に決まった。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）　コスモディナー　　　　牝２　松岡　正海　５５

（２）　クイックバイオ　　　　牝２　モリス　　　５５

（３）　キャットファイト　　　牝２　大野　拓弥　５５

（４）　ニュージェネラル　　　牝２　田口　貫太　５５

（５）　スプリングノヴァ　　　牝２　和田　竜二　５５

（６）　ステレンボッシュ　　　牝２　ルメール　　５５

（７）　アスコリピチェーノ　　牝２　北村　宏司　５５

（８）　プシプシーナ　　　　　牝２　浜中　俊　　５５

（９）　テリオスルル　　　　　牝２　古川　吉洋　５５

（１０）　コラソンビート　　　　牝２　横山　武史　５５

（１１）　スウィープフィート　　牝２　永島　まなみ　５５

（１２）　シカゴスティング　　　牝２　鮫島　克駿　５５

（１３）　カルチャーデイ　　　　牝２　酒井　学　　５５

（１４）　サフィラ　　　　　　　牝２　松山　弘平　５５

（１５）　ナナオ　　　　　　　　牝２　西村　淳也　５５

（１６）　ルシフェル　　　　　　牝２　ムルザバエフ　５５

（１７）　ミライテーラー　　　　牝２　中井　裕二　５５

（１８）　ドナベティ　　　　　　牝２　坂井　瑠星　５５

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