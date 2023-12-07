マリニン、史上初のＳＰで４回転半成功！ 今季世界最高の１０６・９０点で首位

◆フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル ▽第１日（７日、中国・北京）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、１９歳のイリア・マリニン（米国）がＳＰでは史上初のクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を成功。今季世界最高の１０６・９０点をマークし、首位発進した。

マリニンは演技冒頭、クワッドアクセルに挑み着氷。出来栄え点（ＧＯＥ）は３・０４点を引き出した。続く４回転ルッツ―３回転トウループの連続ジャンプを降りると、最後のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も成功。宇野が直前にマークした１０６・０２点をわずかに上回り、１位で９日のフリーに進んだ。

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