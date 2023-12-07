◆フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル ▽第１日（７日、中国・北京）
男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、１９歳のイリア・マリニン（米国）がＳＰでは史上初のクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を成功。今季世界最高の１０６・９０点をマークし、首位発進した。
マリニンは演技冒頭、クワッドアクセルに挑み着氷。出来栄え点（ＧＯＥ）は３・０４点を引き出した。続く４回転ルッツ―３回転トウループの連続ジャンプを降りると、最後のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も成功。宇野が直前にマークした１０６・０２点をわずかに上回り、１位で９日のフリーに進んだ。
Don’t blink or you will miss it! 👀🔥⛸— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 7, 2023
Ilia Malinin 🇺🇸 defied gravity once again and soared to new heights as he jumped to the lead with a quad Axel!🙌 #FigureSkating #GPFigure pic.twitter.com/nh7EcEVpDO