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マリニン、史上初のＳＰで４回転半成功！　今季世界最高の１０６・９０点で首位

スポーツ報知
首位発進したイリア・マリニン（ロイター）

◆フィギュアスケート　グランプリ（ＧＰ）ファイナル　▽第１日（７日、中国・北京）

　男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、１９歳のイリア・マリニン（米国）がＳＰでは史上初のクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を成功。今季世界最高の１０６・９０点をマークし、首位発進した。

　マリニンは演技冒頭、クワッドアクセルに挑み着氷。出来栄え点（ＧＯＥ）は３・０４点を引き出した。続く４回転ルッツ―３回転トウループの連続ジャンプを降りると、最後のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も成功。宇野が直前にマークした１０６・０２点をわずかに上回り、１位で９日のフリーに進んだ。

→次ページに「マリニン４回転半成功！！！！」動画→

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