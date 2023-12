◆フィギュアスケート グランプリ(GP)ファイナル ▽第1日(7日、中国・北京)

男子ショートプログラム(SP)が行われ、19歳のイリア・マリニン(米国)がSPでは史上初のクワッドアクセル(4回転半ジャンプ)を成功。今季世界最高の106・90点をマークし、首位発進した。

マリニンは演技冒頭、クワッドアクセルに挑み着氷。出来栄え点(GOE)は3・04点を引き出した。続く4回転ルッツ―3回転トウループの連続ジャンプを降りると、最後のトリプルアクセル(3回転半ジャンプ)も成功。宇野が直前にマークした106・02点をわずかに上回り、1位で9日のフリーに進んだ。

Don’t blink or you will miss it! 👀🔥⛸



Ilia Malinin 🇺🇸 defied gravity once again and soared to new heights as he jumped to the lead with a quad Axel!🙌 #FigureSkating #GPFigure pic.twitter.com/nh7EcEVpDO