野球殿堂博物館は５日、２０２４年の野球殿堂入り候補者５５人（プレーヤー表彰２７人、エキスパート表彰１８人、特別表彰１０人）を発表した。

プレーヤー表彰では、通算１００２試合登板の元中日・岩瀬仁紀氏、通算２７３ホールドの元巨人・山口鉄也氏ら７人が、新たに候補者として加わった。

指導者としての実績も加味するエキスパート表彰では、前西武監督の辻発彦氏が新候補者に。球界に貢献した人物を対象とした特別表彰では元報知新聞記者の宇佐美徹也氏、元箕島高監督の尾藤公氏、元東洋大監督の高橋昭雄氏の３人が新たな候補者となった。

殿堂入りは報道関係者や球界関係者による投票で決められ、来年１月に発表される。

【プレーヤー表彰候補者】

☆は新規候補者

谷繁元信

黒田博樹

川相昌弘

宮本慎也

桑田真澄

野村謙二郎

松中信彦

タフィ・ローズ

稲葉篤紀

井口資仁

石井琢朗

小笠原道大

前田智徳

城島健司

小久保裕紀

山崎武司

赤星憲広

佐々岡真司

高橋由伸

田口壮

☆浅尾拓也

☆新井貴浩

☆荒木雅博

☆岩瀬仁紀

☆杉内俊哉

☆松井稼頭央

☆山口鉄也

【エキスパート表彰候補者】

☆は新規候補者

※は故人

掛布雅之

長池徳士

※大沢啓二

※大島康徳

柴田勲

安仁屋宗八

ブーマー

谷沢健一

加藤英司

新井宏昌

栗山英樹

※土橋正幸

梨田昌孝

有藤通世

足立光宏

佐藤義則

松岡弘

☆辻発彦

【特別表彰候補者】

☆は新規候補者

※は故人

※谷村友一

富沢宏哉

鈴木義信

※大和球士

※宮井勝成

※金子鋭

※赤嶺昌志

☆※宇佐美徹也

☆※尾藤公

☆※高橋昭雄