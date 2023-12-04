◆新日本プロレス「ＷＯＲＬＤ ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２３」大会（４日、高知・高知県民体育館）

新日最強タッグを決めるワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）Ｂブロック６戦目が行われた。

ヒクレオ、エル・ファンタズモ組はアトランティス・ジュニア、ソベラーノ・ジュニア組と一進一退の攻防を展開。終盤、ファンタズモがアトランティスにサドンデスからトペ・スイシーダさく裂。ヒクレオもソベラーノをゴッドセンドで叩きつけ、最後はスーパーサンダーキス’８６で４勝目を挙げた。

ここまで４勝の「Ｊｕｓｔ ５ Ｇｕｙｓ」（Ｊ５G）のタイチ、上村優也組はバッドラック・ファレ、ジャック・ボンザ組のパワーに屈し、痛恨の足踏み。

ＷＴＬ３連覇を狙う「毘沙門」後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ組は初タッグを組んだ５５歳コンビ、永田裕志、鈴木みのる組を下し、ブロック勝ち抜けに首の皮１枚残した。

この日の結果、Ｂブロックは４勝２敗の勝ち点８でヒクレオ、ファンタズモ組、ランス・アーチャー、アレックス・ゼイン組、タイチ、上村組の３チームが首位タイを並走。３勝２敗１引き分けの勝ち点７で後藤、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ組が追う大混戦のまま、７日のブロック最終戦を迎えることになった。

◆全成績

▽１０分１本勝負

〇マスター・ワト（５分３０秒 逆エビ固め）村島克哉●

▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇金丸義信、ＳＨＯ（８分０３秒 変型エビ固め）鷹木信悟、ＢＵＳＨＩ●

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇トーア・リオナ、ビショップ・カーン、ボルチン・オレッグ（６分１７秒 フォール・フロム・ヘブン→体固め）清宮海斗、大岩陵平、オスカー・ロイベ●

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇ＨＥＮＡＲＥ、グレート―Ｏ―カーン、カラム・ニューマン（６分２８秒 アルティマ）矢野通、石井智宏、本間朋晃●

▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

〇ＥＶＩＬ、高橋裕二郎、ディック東郷（９分４３秒 Ｓｃｏｒｐｉｏｎ Ｄｅａｔｈｌｏｃｋ）海野翔太、成田蓮、田口隆祐●

▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

〇石森太二、ゲイブ・キッド、アレックス・コグリン（８分３３秒 Ｂｏｎｅ Ｌｏｃｋ）シェイン・ヘイスト、マイキー・ニコルス、藤田晃生●

▽「ＷＯＲＬＤ ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２３」Ｂブロック公式リーグ戦３０分１本勝負

〇バッドラック・ファレ、ジャック・ボンザ＝２勝４敗・勝ち点４（１１分０６秒 バッドラックフォール→片エビ固め）タイチ、上村優也●＝４勝２敗・勝ち点８

▽同

〇エル・ファンタズモ、ヒクレオ＝４勝２敗・勝ち点８（１６分２０秒 スーパーサンダーキス’８６→片エビ固め）アトランティスＪｒ．、ソベラーノＪｒ．●＝２勝３敗１分・勝ち点５

▽同

〇後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ上村優也、タイチ＝３勝２敗１分・勝ち点７（１１分４２秒 後藤弐式）鈴木みのる、永田裕志●＝１勝５敗・勝ち点２

▽同

〇辻陽太、サンドカン・ジュニア＝３勝３敗・勝ち点６（１３分１６秒 ジーンブラスター→片エビ固め）アレックス・ゼイン、ランス・アーチャー●＝４勝２敗・勝ち点８