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ヒクレオ＆ファンタズモ、タイチ＆上村、アーチャー＆ゼインの３組がＷＴＬ首位並走…新日・高知大会全成績

スポーツ報知
超高角度の合体技でＷＴＬ４勝目を飾った（右から）ヒクレオとエル・ファンタズモ（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「ＷＯＲＬＤ　ＴＡＧ　ＬＥＡＧＵＥ　２０２３」大会（４日、高知・高知県民体育館）

　新日最強タッグを決めるワールドタッグリーグ（ＷＴＬ）Ｂブロック６戦目が行われた。

　ヒクレオ、エル・ファンタズモ組はアトランティス・ジュニア、ソベラーノ・ジュニア組と一進一退の攻防を展開。終盤、ファンタズモがアトランティスにサドンデスからトペ・スイシーダさく裂。ヒクレオもソベラーノをゴッドセンドで叩きつけ、最後はスーパーサンダーキス’８６で４勝目を挙げた。

　ここまで４勝の「Ｊｕｓｔ　５　Ｇｕｙｓ」（Ｊ５G）のタイチ、上村優也組はバッドラック・ファレ、ジャック・ボンザ組のパワーに屈し、痛恨の足踏み。

　ＷＴＬ３連覇を狙う「毘沙門」後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ組は初タッグを組んだ５５歳コンビ、永田裕志、鈴木みのる組を下し、ブロック勝ち抜けに首の皮１枚残した。

　この日の結果、Ｂブロックは４勝２敗の勝ち点８でヒクレオ、ファンタズモ組、ランス・アーチャー、アレックス・ゼイン組、タイチ、上村組の３チームが首位タイを並走。３勝２敗１引き分けの勝ち点７で後藤、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ組が追う大混戦のまま、７日のブロック最終戦を迎えることになった。

　◆全成績

　▽１０分１本勝負

　〇マスター・ワト（５分３０秒　逆エビ固め）村島克哉●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇金丸義信、ＳＨＯ（８分０３秒　変型エビ固め）鷹木信悟、ＢＵＳＨＩ●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇トーア・リオナ、ビショップ・カーン、ボルチン・オレッグ（６分１７秒　フォール・フロム・ヘブン→体固め）清宮海斗、大岩陵平、オスカー・ロイベ●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＨＥＮＡＲＥ、グレート―Ｏ―カーン、カラム・ニューマン（６分２８秒　アルティマ）矢野通、石井智宏、本間朋晃●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＥＶＩＬ、高橋裕二郎、ディック東郷（９分４３秒　Ｓｃｏｒｐｉｏｎ　Ｄｅａｔｈｌｏｃｋ）海野翔太、成田蓮、田口隆祐●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇石森太二、ゲイブ・キッド、アレックス・コグリン（８分３３秒　Ｂｏｎｅ　Ｌｏｃｋ）シェイン・ヘイスト、マイキー・ニコルス、藤田晃生●

　▽「ＷＯＲＬＤ　ＴＡＧ　ＬＥＡＧＵＥ　２０２３」Ｂブロック公式リーグ戦３０分１本勝負

　〇バッドラック・ファレ、ジャック・ボンザ＝２勝４敗・勝ち点４（１１分０６秒　バッドラックフォール→片エビ固め）タイチ、上村優也●＝４勝２敗・勝ち点８

　▽同

　〇エル・ファンタズモ、ヒクレオ＝４勝２敗・勝ち点８（１６分２０秒　スーパーサンダーキス’８６→片エビ固め）アトランティスＪｒ．、ソベラーノＪｒ．●＝２勝３敗１分・勝ち点５

　▽同

　〇後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ上村優也、タイチ＝３勝２敗１分・勝ち点７（１１分４２秒　後藤弐式）鈴木みのる、永田裕志●＝１勝５敗・勝ち点２

　▽同

　〇辻陽太、サンドカン・ジュニア＝３勝３敗・勝ち点６（１３分１６秒　ジーンブラスター→片エビ固め）アレックス・ゼイン、ランス・アーチャー●＝４勝２敗・勝ち点８

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