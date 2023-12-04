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【ソフトバンク】ドラフト１位・前田悠伍、千賀滉大の背番号４１継承　新人１５選手の背番号一覧

スポーツ報知
ソフトバンクのドラフト１位・前田悠伍

　ソフトバンクの新入団１５選手の背番号が４日、決まった。午後１時から福岡市内で行われる発表会見でお披露目される。

　ドラフト１位左腕・前田悠伍投手＝大阪桐蔭高＝は背番号「４１」に決定。千賀滉大（現メッツ）が２２年まで背負ったナンバーを将来のエース候補が“継承”する。同３位・広瀬隆太内野手＝慶大＝は「３３」。慶大の先輩で「３１」の正木智也外野手、「３２」の柳町達外野手と“慶大トリオ”の連番となった。

　ルーキーの背番号一覧は以下の通り。

〈１〉前田悠伍（１８）　投　大阪桐蔭高　背番号４１

〈２〉岩井俊介（２２）　投　名城大　背番号２７

〈３〉広瀬隆太（２２）　内　慶大　背番号３３

〈４〉村田賢一（２２）　投　明大　背番号３４

〈５〉沢柳亮太郎（２３）　投　ロキテクノ富山　背番号３８

〈６〉大山凌（２１）　投　東日本国際大　背番号５３

〈７〉藤田悠太郎（１８）　捕　福岡大大濠高　背番号６５

育〈１〉大泉周也（２４）　外　ＢＣ福島　背番号１２３

育〈２〉宮里優吾（２２）　投　東農大　背番号１２６

育〈３〉佐倉俠史朗（１８）　内　九州国際大付高　背番号１２９

育〈４〉中沢恒貴（１８）　内　八戸学院光星高　背番号１３１

育〈５〉星野恒太朗（２２）　投　駒大　背番号１３３

育〈６〉藤原大翔（１７）　投　飯塚高　背番号１４２

育〈７〉藤田淳平（２３）　投　四国ＩＬ徳島　背番号１４６

育〈８〉長水啓眞（１８）　投　京都国際高　背番号１６０

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