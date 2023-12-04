ソフトバンクの新入団１５選手の背番号が４日、決まった。午後１時から福岡市内で行われる発表会見でお披露目される。
ドラフト１位左腕・前田悠伍投手＝大阪桐蔭高＝は背番号「４１」に決定。千賀滉大（現メッツ）が２２年まで背負ったナンバーを将来のエース候補が“継承”する。同３位・広瀬隆太内野手＝慶大＝は「３３」。慶大の先輩で「３１」の正木智也外野手、「３２」の柳町達外野手と“慶大トリオ”の連番となった。
ルーキーの背番号一覧は以下の通り。
〈１〉前田悠伍（１８） 投 大阪桐蔭高 背番号４１
〈２〉岩井俊介（２２） 投 名城大 背番号２７
〈３〉広瀬隆太（２２） 内 慶大 背番号３３
〈４〉村田賢一（２２） 投 明大 背番号３４
〈５〉沢柳亮太郎（２３） 投 ロキテクノ富山 背番号３８
〈６〉大山凌（２１） 投 東日本国際大 背番号５３
〈７〉藤田悠太郎（１８） 捕 福岡大大濠高 背番号６５
育〈１〉大泉周也（２４） 外 ＢＣ福島 背番号１２３
育〈２〉宮里優吾（２２） 投 東農大 背番号１２６
育〈３〉佐倉俠史朗（１８） 内 九州国際大付高 背番号１２９
育〈４〉中沢恒貴（１８） 内 八戸学院光星高 背番号１３１
育〈５〉星野恒太朗（２２） 投 駒大 背番号１３３
育〈６〉藤原大翔（１７） 投 飯塚高 背番号１４２
育〈７〉藤田淳平（２３） 投 四国ＩＬ徳島 背番号１４６
育〈８〉長水啓眞（１８） 投 京都国際高 背番号１６０