Ｊ１横浜ＦＣは、３日にアウェーで鹿島と最終節を戦う。１７位・柏とは勝ち点差３だが、得失点差の開きが１２あり、逆転は難しい。今季最終戦を前に、ＦＷ伊藤翔（３５）は可能性がある限り諦めない大切さを強調した。「横浜ＦＣのサポーターはもちろん、鹿島サポーター、サッカーを見ている人たちに、僕らが降格する、しない、ではなく、１つのサッカーの試合として面白いゲームをしなければいけないのが僕らの使命だと思う。そこはちゃんと、自分を律してやれればと思います」と表情を引き締めた。

また鹿島は今季限りで現役引退するＧＫクォン・スンテがベンチ入りした。

◆両チーム先発メンバー

【鹿島】

▽ＧＫ 早川友基

▽ＤＦ 須貝英大、植田直通、関川郁万、安西幸輝

▽ＭＦ 佐野海舟、ディエゴピトゥカ、松村優太、樋口雄太

▽ＦＷ 師岡柊生、鈴木優磨

▽控えメンバー

ＧＫクォン・スンテ、ＤＦ広瀬陸斗、ＤＦ昌子源、ＭＦ荒木遼太郎、ＭＦ藤井智也、ＭＦ仲間隼斗、ＭＦ土居聖真

【横浜ＦＣ】

▽ＧＫ 永井堅梧

▽ＤＦ 岩武克弥、ンドカ・ボニフェイス、マテウスモラエス

▽ＭＦ 近藤友喜、三田啓貴、井上潮音、橋本健人、カプリーニ、坂本亘基

▽ＦＷ マルセロヒアン

▽控えメンバー

ＧＫスベンドブローダーセン、ＤＦ武田英二郎、ＤＦ林幸多郎、ＤＦ和田拓也、ＭＦ小川慶治朗、ＦＷ伊藤翔、ＦＷ山根永遠