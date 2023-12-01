首都大学リーグの東海大は１日、元巨人・元木大介氏の長男・翔大内野手（履正社）、中日・石川昂弥内野手の弟の瑛貴内野手（東邦）ら、来年度の総合型選抜指定クラブ型の合格者３５人と、指定学校推薦型選抜の合格者１人を以下の通り発表した（名前の〇は甲子園出場、校名の※は指定学校推薦型選抜）
▽投手
岡本大輝（東海大大阪仰星）
〇小林 希（県岐阜商）
〇末吉陽輝（東海大菅生）
中林永遠（※常総学院）
西村 健（東海大福岡）
西山 颯（大体大浪商）
森田陸斗（済美）
▽捕手
伊藤英吉（海星）
〇川口海偉（大阪桐蔭）
寺田頼人（東海大諏訪）
〇中俣光陽（東海大甲府）
吉田慎平（広島新庄）
▽内野手
〇石川瑛貴（東邦）
板垣拓心（東海大相模）
伊東拓海（高岡第一）
加門隼人（神戸国際大付）
〇立石怜久（東海大甲府）
谷田虎太朗（東海大浦安）
松本ジョセフ（東海大相模）
元木翔大（履正社）
物部 豪（東海大山形）
矢野雄大（興国）
〇湯浅孝介（智弁和歌山）
▽外野手
上野竜仙（日大豊山）
〇兼松実杜（東海大甲府）
木田 聡（東海大静岡翔洋）
〇清谷大輔（近江）
手塚大晴（鳴門）
中島 力（国士舘）
〇西 稜太（履正社）
〇原田颯太（鳥取城北）
▽学生コーチ
住中智哉（英数学館）
東野圭秀（金沢）
山内稜太（東海大静岡翔洋）
▽マネジャー
〇後村拳心（八戸学院光星）
小笠原馳大（東海大相模）