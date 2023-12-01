お知らせ
「第48回報知映画賞」各賞が決定
いま話題の人物が続々登場！スペシャルインタビュー
「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
ここでしか見られない、貴重な写真の数々「箱根駅伝　写真館」
箱根駅伝　出場校へのメッセージを募集します
Twitter facebook Instagram YouTube

【大学野球】 東海大が来年度の合格者を発表　 元巨人・元木大介氏の長男・翔大ら３６人

スポーツ報知
元木翔大

　首都大学リーグの東海大は１日、元巨人・元木大介氏の長男・翔大内野手（履正社）、中日・石川昂弥内野手の弟の瑛貴内野手（東邦）ら、来年度の総合型選抜指定クラブ型の合格者３５人と、指定学校推薦型選抜の合格者１人を以下の通り発表した（名前の〇は甲子園出場、校名の※は指定学校推薦型選抜）

　▽投手

　　岡本大輝（東海大大阪仰星）

　〇小林　希（県岐阜商）

　〇末吉陽輝（東海大菅生）

　　中林永遠（※常総学院）

　　西村　健（東海大福岡）

　　西山　颯（大体大浪商）

　　森田陸斗（済美）

　▽捕手

　　伊藤英吉（海星）

　〇川口海偉（大阪桐蔭）

　　寺田頼人（東海大諏訪）

　〇中俣光陽（東海大甲府）

　　吉田慎平（広島新庄）

　▽内野手

　〇石川瑛貴（東邦）

　　板垣拓心（東海大相模）

　　伊東拓海（高岡第一）

　　加門隼人（神戸国際大付）

　〇立石怜久（東海大甲府）

　　谷田虎太朗（東海大浦安）

　　松本ジョセフ（東海大相模）

　　元木翔大（履正社）

　　物部　豪（東海大山形）

　　矢野雄大（興国）

　〇湯浅孝介（智弁和歌山）

　▽外野手

　　上野竜仙（日大豊山）

　〇兼松実杜（東海大甲府）

　　木田　聡（東海大静岡翔洋）

　〇清谷大輔（近江）

　　手塚大晴（鳴門）

　　中島　力（国士舘）

　〇西　稜太（履正社）

　〇原田颯太（鳥取城北）

　▽学生コーチ

　　住中智哉（英数学館）

　　東野圭秀（金沢）

　　山内稜太（東海大静岡翔洋）

　▽マネジャー

　〇後村拳心（八戸学院光星）

　　小笠原馳大（東海大相模）

続きを読む

高校野球特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×