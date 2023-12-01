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【チャレンジＣ】ハイレベルの天皇賞・秋で５着のガイアフォースは５枠６番　枠順決定

スポーツ報知
ガイアフォース

◆第７４回チャレンジＣ・Ｇ３（１２月２日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

　第７４回チャレンジＣの枠順が１日、決定した。超ハイペースの天皇賞・秋で先行して５着に粘ったガイアフォース（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は、５枠６番から初の古馬重賞Ｖを目指す。日本ダービーでタイム差なしの４着以来、半年ぶりの実戦となるベラジオオペラ（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は４枠５番に決まった。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）　ウインマイティー　　　牝６　和田　竜二　５５

（２）　イズジョーノキセキ　　牝６　岩田　康誠　５５

（３）　リカンカブール　　　　牡４　藤岡　康太　５７

（４）　ボッケリーニ　　　　　牡７　モレイラ　　５７

（５）　ベラジオオペラ　　　　牡３　横山　和生　５７

（６）　ガイアフォース　　　　牡４　西村　淳也　５７

（７）　アドマイヤビルゴ　　　牡６　ドイル　　　５７

（８）　エピファニー　　　　　牡４　ルメール　　５７

（９）　フェーングロッテン　　牡４　ムルザバエフ　５７

（１０）　フリームファクシ　　　牡３　川田　将雅　５６

（１１）　エヒト　　　　　　　　牡６　松山　弘平　５７

（１２）　マテンロウレオ　　　　牡４　横山　典弘　５７

（１３）　テーオーシリウス　　　牡５　斎藤　新　　５７

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