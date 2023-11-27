【ベストナイン】ロッテ・ポランコが指名打者で初のベストナインを獲得 リーグ最多の２６本塁打

セ・パ両リーグのベストナインが２７日、発表され、ロッテのグレゴリー・ポランコ外野手がパ・リーグの指名打者部門で初選出された。

今季巨人からロッテに加入し、１２５試合に出場。打率２割４分２厘で、後半戦からは４番に定着し、リーグ最多の２６本塁打をマーク。７５打点でチームの欠かせない戦力となった。

受賞者は以下。

【セ・リーグベストナイン】

投手 東克樹（ＤｅＮＡ）初

捕手 大城卓三（巨人）３年ぶり２度目

一塁手 大山悠輔（阪神）初

二塁手 牧秀悟（ＤｅＮＡ）２年連続２度目

三塁手 宮崎敏郎（ＤｅＮＡ）５年ぶり３度目

遊撃手 木浪聖也（阪神）初

外野手 近本光司（阪神）３年連続３度目

西川龍馬（広島）初

岡林勇希（中日）２年連続２度目

【パ・リーグベストナイン】

投手 山本由伸（オリックス）３年連続３度目

捕手 森友哉（オリックス）２年ぶり４度目

一塁手 頓宮裕真（オリックス）初

二塁手 浅村栄斗（楽天）２年連続７度目※

三塁手 宗佑磨（オリックス）３年連続３度目

遊撃手 紅林弘太郎（オリックス）初

外野手 近藤健介（ソフトバンク）３年ぶり２度目※

万波中正（日本ハム）初

柳田悠岐（ソフトバンク）４年連続８度目

指名打者 ポランコ（ロッテ）初

※浅村は一塁手で１度の計８度、近藤はＤＨで２度の計４度