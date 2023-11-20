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第１０２回全国高校サッカー抽選会組み合わせ決定　１２・２８開幕戦は早実―広島国際学院の初出場対決に

スポーツ報知
青森県予選２７連覇を達成し、歓喜する青森山田イレブン

　第１０２回全国高校サッカー選手権の抽選会が２０日、オンラインで行われた。首都圏９会場で開催。初出場校同士となった早実（東京Ｂ）と広島国際学院（広島）の開幕戦は１２月２８日に国立競技場で、決勝は同じく国立競技場で来年１月８日に実施される。前回王者の岡山学芸館（岡山）は尚志（福島）と対戦。３８４２校の頂点を決める戦いが始まる。

　組み合わせ抽選会の結果は以下の通り。

岡山学芸館（岡山／３年連続６度目）―尚志（３年連続１４度目）

北海（北海道／３年連続１３度目）―大手前高松（香川／３年ぶり３度目）

名古屋（愛知／初）―日章学園（宮崎／２年連続１７度目）

帝京長岡（新潟／２年ぶり１０度目）―長崎総科大付（長崎／２年ぶり９度目）

市船橋（千葉／３年ぶり２４度目）―高川学園（山口／５年連続２９度目）

星稜（石川／４年連続３２度目）―四日市中央工（三重／４年ぶり３５度目）

青森山田（青森／２７年連続２９度目）―飯塚（福岡／２年連続２度目）

早実（東京Ｂ／初）―広島国際学院（広島／初）

静岡学園（静岡／２年ぶり１４度目）―明徳義塾（高知／３年ぶり９度目）

昌平（埼玉／２年連続６度目）―奈良育英（奈良／３年連続１６度目）

山形明正（山形／初）―米子北（鳥取／１４年連続１９度目）

遠野（岩手／３年ぶり３０度目）―大津（熊本／３年連続２０度目）

鹿児島代表（１２月１６日決勝）―松本国際（長野／２年連続６度目）

仙台育英（宮城／２年ぶり３７度目）―神戸弘陵（兵庫／３年ぶり１２度目）

前橋育英（群馬／３年連続２６度目）―立正大淞南（島根／２年連続２０度目）

矢板中央（栃木／２年ぶり１３度目）―東海大大阪仰星（大阪／７年ぶり６度目）

明秀日立（茨城／４年ぶり５度目）―徳島市立（徳島／２年連続２０度目）

日大藤沢（神奈川／２年連続７度目）―近江（滋賀／２年連続３度目）

明桜（秋田／２年連続６度目）―名護（沖縄／初）

帝京三（山梨／８年ぶり１１度目）―初芝橋本（和歌山／３年ぶり１７度目）

堀越（東京Ａ／２年ぶり５度目）―今治東中教校（愛媛／２年ぶり３度目）

帝京大可児（岐阜／５年連続１０度目）―柳ケ浦（大分／１８年ぶり２度目）

丸岡（福井／６年連続３４度目）―佐賀東（佐賀／２年ぶり１３度目）

富山一（富山／９年連続３４度目）―京都橘（京都／３年ぶり１０度目）

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