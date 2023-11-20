日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は２０日、１９日に大阪市内で行ったプロテストの合格者を発表した。以下の３０人（受験者は４０人）で全員Ｃ級（４回戦）。
▽スーパーフライ級
築山 陽向（森岡）
▽バンタム級
清水 友梨奈（オール）※
▽スーパーバンタム級
平尾 優典（倉敷守安）
小林 凌人（エスペランサ）
▽フェザー級
河合 里衣（フュチュール）※
山口 剛史（倉敷守安）
木村 昌騎（久保）
吉田 光汰（勝輝）
▽スーパーフェザー級
小島 弘也（泉北）
達城 光希（ＫＷＯＲＬＤ３）
平島 瑞樹（川田）
城山 泰明（フュチュール）
中原 遙夢（フュチュール）
▽ライト級
西 真央（大阪帝拳）※
次井 晃宏（本橋）
白浜 拓哉（堺春木）
氏本 鷹斗（アポロ）
▽スーパーライト級
藤原 恭丞（倉敷守安）
田井 玲次（倉敷守安）
▽ウエルター級
藤井 稔也（升田）
村山 浩（クラトキ）
高﨑 佑弥（ミツキ）
▽スーパーウエルター級
西本 光騎（斉藤）
松田 琉希亜（本橋）
吉田 尽汰（勝輝）
山道 宏紀（進光）
吉田 翔誠（倉敷守安）
▽ミドル級
吉田 湧誠（倉敷守安）
堀 翔大（ＪＭ加古川）
▽スーパーミドル級
韓 承橋（大阪帝拳）
※は女子