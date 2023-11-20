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ボクシングプロテストに３０人合格　ＪＢＣ発表

スポーツ報知
　

　日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は２０日、１９日に大阪市内で行ったプロテストの合格者を発表した。以下の３０人（受験者は４０人）で全員Ｃ級（４回戦）。

　▽スーパーフライ級

築山　陽向（森岡）

　▽バンタム級

清水　友梨奈（オール）※

　▽スーパーバンタム級

平尾　優典（倉敷守安）

小林　凌人（エスペランサ）

　▽フェザー級

河合　里衣（フュチュール）※

山口　剛史（倉敷守安）

木村　昌騎（久保）

吉田　光汰（勝輝）

　▽スーパーフェザー級

小島　弘也（泉北）

達城　光希（ＫＷＯＲＬＤ３）

平島　瑞樹（川田）

城山　泰明（フュチュール）

中原　遙夢（フュチュール）

　▽ライト級

西　真央（大阪帝拳）※

次井　晃宏（本橋）

白浜　拓哉（堺春木）

氏本　鷹斗（アポロ）

　▽スーパーライト級

藤原　恭丞（倉敷守安）

田井　玲次（倉敷守安）

　▽ウエルター級

藤井　稔也（升田）

村山　浩（クラトキ）

高﨑　佑弥（ミツキ）

　▽スーパーウエルター級

西本　光騎（斉藤）

松田　琉希亜（本橋）

吉田　尽汰（勝輝）

山道　宏紀（進光）

吉田　翔誠（倉敷守安）

　▽ミドル級

吉田　湧誠（倉敷守安）

堀　翔大（ＪＭ加古川）

　▽スーパーミドル級

韓　承橋（大阪帝拳）

※は女子

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