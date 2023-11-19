【侍ジャパン】連覇へ先発・今井達也 韓国は右腕クァク・ビン…スタメン発表

◆カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ ２０２３ 決勝 日本―韓国（１９日・東京ドーム）

「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ２０２３」で、侍ジャパンは１９日午後６時から韓国との決勝に臨む。１８日に１次リーグでオーストラリアに８回コールド勝ちし、３連勝で１次リーグを１位突破した。１７年の第１回と同一カードの決勝に臨む。先発は西武・今井達也。韓国は郭彬（クァク・ビン）が登板する。

打線は前日３安打と好調の藤原恭大（ロッテ）を引き続き１番・ＤＨで起用。３番に森下翔太（阪神）、４番は牧秀悟（ＤｅＮＡ）が戻り、門脇誠（巨人）は７番・二塁で出場する。

【韓国】

１番・二塁・金慧成（キム·ヘソン）

２番・三塁・金倒永（キム・ドヨン）

３番・右翼・尹橦熙（ユン・ドンヒ）

４番・一塁・盧施焕（ノ·シファン）

５番・ＤＨ：金揮執（キム・フィジプ）

６番・遊撃・金周元（キム·ジュウォン)

７番・捕手・金亨俊（キム·ヒョンジュン）

８番・左翼・文賢彬（ムン・ヒョンビン）

９番・中堅・崔知訓（チェ·ジフン）

投手・郭彬（クァク・ビン）

【日本】

１番・ＤＨ・藤原恭大

２番・遊撃・小園海斗

３番・左翼・森下翔太

４番・一塁・牧秀悟

５番・捕手・坂倉将吾

６番・右翼・万波中正

７番・二塁・門脇誠

８番・三塁・佐藤輝明

９番・中堅・岡林勇希

投手・今井達也