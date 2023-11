◆第43回ジャパンカップ・G1(11月26日、東京・芝2400メートル)

JRAは11月18日、ジャパンカップに出走するイレジン(セン6歳、Jゴーヴァン厩舎、父マンデュロ)が東京競馬場に到着したと発表した。同馬は17日の18時42分に成田空港に到着、同日22時30分に東京競馬場へと着いた。

18日は午前7時13分から馬場内国際厩舎内追馬場で軽く運動。騎乗したアレクシ・ラルー助手は「馬は輸送をこなして落ち着いた様子でした。今朝の運動では、初めての環境のため最初は少し物見をしていましたが、環境にすぐ順応して本国にいるときと同じように調整することができました」とコメントした。ゴーヴァン調教師は20日に来日予定。

【動画】いざジャパンCへ!前走のG2を快勝したイレジン

Was it ever in doubt? Iresine picks up late to win the Group 2 Prix du Conseil at @paris_longchamp... pic.twitter.com/GOoWvrebg4