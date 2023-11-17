【侍ジャパン】先発・隅田知一郎は６回３安打無失点の好投…韓国戦試合経過

◆カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ ２０２３ １次リーグ 日本―韓国（１７日・東京ドーム）

侍ジャパンは４回、日本ハム・万波中正の中越えソロで加点。先発の西武・隅田知一郎は６回３安打無失点の好投。

韓国 ０００ ０００ ｜０

日本 ００１ １００ ｜２

◇１回（両軍０）

【韓】金慧成（キム・ヘソン）二ゴロ、金倒永(キム・ドヨン)三振、尹橦熙（ユン・ドンヒ）投ゴロ

【侍】岡林四球、小園のとき岡林二盗失敗、小園右前安打、森下の中前安打で小園二進、牧の左前安打で満塁、佐藤輝三振、万波中飛

◇２回（両軍０）

【韓】盧施焕（ノ・シファン）三振、文賢彬（ムン・ヒョンビン）一ゴロ、金亨俊（キム・ヒョンジュン）左飛

【侍】坂倉左飛、門脇二ゴロ、野村一飛

◇３回（韓０、侍１）

【韓】金周元(キム・ジュウォン)二直、朴承奎（パク・スンギュ）、崔知訓（チェ・ジフン）ともに三振

【侍】岡林四球、小園の右前安打で岡林一挙三進、森下四球で満塁、牧の遊ゴロ併殺打で岡林生還、小園三進、佐藤輝三振

◇４回（韓０、侍１）

【韓】金慧成（キム・ヘソン）一塁内野安打、金倒永(キム・ドヨン)三振、尹橦熙（ユン・ドンヒ）中飛、盧施焕（ノ・シファン）の左前安打で金慧成二進、文賢彬（ムン・ヒョンビン）投ゴロ

【侍】万波中越１号本塁打、坂倉投ゴロ、門脇三直、野村二ゴロ

◇５回（両軍０）

【韓】金亨俊（キム・ヒョンジュン）三振、金周元(キム・ジュウォン)死球、朴承奎（パク・スンギュ）二飛、崔知訓（チェ・ジフン）一ゴロ

【侍】岡林三振、小園中前安打、森下左飛、牧のとき小園二盗失敗

◇６回（両軍０）

【韓】金慧成（キム・ヘソン）一ゴロ、金倒永(キム・ドヨン)右前安打、尹橦熙（ユン・ドンヒ）の三ゴロで金倒永二進、盧施焕（ノ・シファン）遊ゴロ

【侍】牧中飛、佐藤輝右飛、万波二ゴロ