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【侍ジャパン】先発・隅田知一郎は６回３安打無失点の好投…韓国戦試合経過

スポーツ報知
６回を投げ終え、好守備を見せた佐藤輝明とタッチする隅田知一郎（右）

◆カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ　２０２３　１次リーグ　日本―韓国（１７日・東京ドーム）

　侍ジャパンは４回、日本ハム・万波中正の中越えソロで加点。先発の西武・隅田知一郎は６回３安打無失点の好投。

韓国　０００　０００　｜０
日本　００　００　｜２

　◇１回（両軍０）
　【韓】金慧成（キム・ヘソン）二ゴロ、金倒永(キム・ドヨン)三振、尹橦熙（ユン・ドンヒ）投ゴロ
　【侍】岡林四球、小園のとき岡林二盗失敗、小園右前安打、森下の中前安打で小園二進、牧の左前安打で満塁、佐藤輝三振、万波中飛

　◇２回（両軍０）
【韓】盧施焕（ノ・シファン）三振、文賢彬（ムン・ヒョンビン）一ゴロ、金亨俊（キム・ヒョンジュン）左飛
　【侍】坂倉左飛、門脇二ゴロ、野村一飛

　◇３回（韓０、侍１）
　【韓】金周元(キム・ジュウォン)二直、朴承奎（パク・スンギュ）、崔知訓（チェ・ジフン）ともに三振
　【侍】岡林四球、小園の右前安打で岡林一挙三進、森下四球で満塁、牧の遊ゴロ併殺打で岡林生還、小園三進、佐藤輝三振

　◇４回（韓０、侍１）
　【韓】金慧成（キム・ヘソン）一塁内野安打、金倒永(キム・ドヨン)三振、尹橦熙（ユン・ドンヒ）中飛、盧施焕（ノ・シファン）の左前安打で金慧成二進、文賢彬（ムン・ヒョンビン）投ゴロ
　【侍】万波中越１号本塁打、坂倉投ゴロ、門脇三直、野村二ゴロ

　◇５回（両軍０）
　【韓】金亨俊（キム・ヒョンジュン）三振、金周元(キム・ジュウォン)死球、朴承奎（パク・スンギュ）二飛、崔知訓（チェ・ジフン）一ゴロ
　【侍】岡林三振、小園中前安打、森下左飛、牧のとき小園二盗失敗

　◇６回（両軍０）
　【韓】金慧成（キム・ヘソン）一ゴロ、金倒永(キム・ドヨン)右前安打、尹橦熙（ユン・ドンヒ）の三ゴロで金倒永二進、盧施焕（ノ・シファン）遊ゴロ
　【侍】牧中飛、佐藤輝右飛、万波二ゴロ

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