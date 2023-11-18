お知らせ
いま話題の人物が続々登場！スペシャルインタビュー
「ゴジＬＩＶＥ」松井秀喜さんへの質問募集中！
ここでしか見られない、貴重な写真の数々「箱根駅伝　写真館」
箱根駅伝　出場校へのメッセージを募集します
報知映画賞ノミネート決定！
Twitter facebook Instagram YouTube

【ソフトバンク】２０２３年契約更改一覧

スポーツ報知
小久保裕紀監督

　【注】金額万円（推定）△アップ、□現状維持

　▽１２日
　【投手】
　風間　　　１０００　▼　８０
　杉山　　　１５００　▼　１００
　木村大　　５５０　　□
　大野　　　５００　　□
　木村光　　６５０　　□

続きを読む

プロ野球特集

プロ野球２軍特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×