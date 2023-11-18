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【日本ハム】２０２３年契約更改一覧
2023年11月18日 21時21分
スポーツ報知
【注】金額万円（推定）△アップ、□現状維持
▽１１月５日
【投手】
宮西 ５０００ □
【内野手】
中島 ２５００ ▼ ５００
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