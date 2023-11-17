【侍ジャパン】連勝へ先発は西武・隅田知一郎、韓国先発は大谷の内角えぐった左腕…スタメン発表

◆カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ ２０２３ １次リーグ 日本―韓国（１７日・東京ドーム）

２連勝を狙う日本代表・侍ジャパンは、前日に４―０で快勝した台湾戦のスタメンと１～８番まで同じで、９番・ＤＨに野村佑希（日本ハム）を起用した。韓国先発の２１歳左腕、李義理（イ・ウィリ）は、今年３月のＷＢＣ１次ラウンド第２戦でも日本と対戦。７回に登板し、１死満塁の場面でフルカウントから大谷翔平（エンゼルス）の内角へ厳しい球を投げ込み、場内は大ブーイングが起き、大谷からも鋭い視線を向けられたことがある。

【日本】

１番・中堅・岡林勇希（中日）

２番・遊撃・小園海斗（広島）

３番・左翼・森下翔太（阪神）

４番・一塁・牧秀悟（ＤｅＮＡ）

５番・三塁・佐藤輝明（阪神）

６番・右翼・万波中正（日本ハム）

７番・捕手・坂倉将吾（広島）

８番・二塁・門脇誠（巨人）

９番・ＤＨ・野村佑希（日本ハム）

投手・隅田知一郎（西武）

【韓国】

１番・二塁・金慧成（キム·ヘソン）

２番・三塁・金倒永(キム・ドヨン)

３番・右翼・尹橦熙（ユン・ドンヒ）

４番・一塁・盧施煥（ノ·シファン）

５番・ＤＨ・文賢彬（ムン・ヒョンビン）

６番・捕手・金亨俊（キム·ヒョンジュン）

７番・遊撃・金周元(キム·ジュウォン)

８番・左翼・朴承奎（パク・スンギュ）

９番・中堅・崔知訓（チェ·ジフン）

投手・李義理（イ・ウィリ）