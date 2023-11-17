◆カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ ２０２３ １次リーグ 日本―韓国（１７日・東京ドーム）
２連勝を狙う日本代表・侍ジャパンは、前日に４―０で快勝した台湾戦のスタメンと１～８番まで同じで、９番・ＤＨに野村佑希（日本ハム）を起用した。韓国先発の２１歳左腕、李義理（イ・ウィリ）は、今年３月のＷＢＣ１次ラウンド第２戦でも日本と対戦。７回に登板し、１死満塁の場面でフルカウントから大谷翔平（エンゼルス）の内角へ厳しい球を投げ込み、場内は大ブーイングが起き、大谷からも鋭い視線を向けられたことがある。
【日本】
１番・中堅・岡林勇希（中日）
２番・遊撃・小園海斗（広島）
３番・左翼・森下翔太（阪神）
４番・一塁・牧秀悟（ＤｅＮＡ）
５番・三塁・佐藤輝明（阪神）
６番・右翼・万波中正（日本ハム）
７番・捕手・坂倉将吾（広島）
８番・二塁・門脇誠（巨人）
９番・ＤＨ・野村佑希（日本ハム）
投手・隅田知一郎（西武）
【韓国】
１番・二塁・金慧成（キム·ヘソン）
２番・三塁・金倒永(キム・ドヨン)
３番・右翼・尹橦熙（ユン・ドンヒ）
４番・一塁・盧施煥（ノ·シファン）
５番・ＤＨ・文賢彬（ムン・ヒョンビン）
６番・捕手・金亨俊（キム·ヒョンジュン）
７番・遊撃・金周元(キム·ジュウォン)
８番・左翼・朴承奎（パク・スンギュ）
９番・中堅・崔知訓（チェ·ジフン）
投手・李義理（イ・ウィリ）