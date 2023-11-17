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【マイルＣＳ】３度目の正直を狙うシュネルマイスターは５枠９番　連覇を目指すセリフォスは６枠１１番　枠順決定

スポーツ報知
シュネルマイスター

◆第４０回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月１９日、京都競馬場・芝１６００メートル）

　第４０回マイルＣＳの枠順が１１月１７日、決まった。３年連続の参戦となるシュネルマイスター（牡５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キングマン）は５枠９番。２１年２着、２２年５着で今レース初制覇、Ｇ１・２勝目を狙う。連覇のかかるセリフォス（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー）は６枠１１番。毎日王冠を制したエルトンバローズ（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は４枠７番から５連勝でのＧ１初制覇を目指す。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ソウルラッシュ　牡５　５８　ジョアン・モレイラ

（２）ビーアストニッシド　牡４　５８　和田　竜二

（３）ダノンスコーピオン　牡４　５８　団野　大成

（４）エエヤン　牡３　５７　ミルコ・デムーロ

（５）ジャスティンカフェ　牡５　５８　坂井　瑠星

（６）ダノンザキッド　牡５　５８　北村　友一

（７）エルトンバローズ　牡３　５７　西村　淳也

（８）ソーヴァリアント　牡５　５８　池添　謙一

（９）シュネルマイスター　牡５　５８　クリストフ・ルメール

（１０）マテンロウオリオン　牡４　５８　横山　典弘

（１１）セリフォス　牡４　５８　川田　将雅

（１２）レッドモンレーヴ　牡４　５８　横山　和生

（１３）セルバーグ　牡４　５８　松山　弘平

（１４）バスラットレオン　牡５　５８　鮫島　克駿

（１５）イルーシヴパンサー　牡５　５８　岩田　望来

（１６）ナミュール　牝４　５６　ライアン・ムーア

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