◆カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ ２０２３ １次リーグ 台湾―日本（１６日・東京ドーム）
「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ２０２３」が１６日、開幕した。初戦の台湾戦に先発した巨人・赤星優志は５回途中３安打無失点で降板。２番手で阪神・及川雅貴がマウンドに上がった。
日本 ０００ ００ ｜０
台湾 ０００ ００ ｜０
◇１回（両軍０）
【侍】岡林左飛、小園二ゴロ、森下遊飛
【台】林孝程（リン・コウテイ）中飛、林靖凱（リン・セイガイ）右飛、郭天信（カク・テンシン）二ゴロ
◇２回（両軍０）
【侍】牧二ゴロ、佐藤輝三振、万波右飛
【台】劉基鴻（リュウ・キコウ）三振、陳傑憲（チン・ケツケン）左前安打、張政禹（チョウ・セイウ）中飛、蔣少宏（ショウ・ショウコウ）の遊ゴロで陳傑憲二封
◇３回（両軍０）
【侍】坂倉一ゴロ、門脇右飛、秋広二ゴロ
【台】何恆佑（カ・コウユウ）三振、戴培峰（タイ・バイホウ）二ゴロ、林孝程（リン・コウテイ）投ゴロ
◇４回（両軍０）
【侍】岡林二ゴロ、小園左飛、森下右邪飛
【台】林靖凱（リン・セイガイ）三ゴロ、郭天信（カク・テンシン）中前安打、劉基鴻（リュウ・キコウ）左飛、陳傑憲（チン・ケツケン）四球で郭天信二進、張政禹（チョウ・セイウ）二ゴロ
◇５回（両軍０）
【侍】牧遊ゴロ、佐藤輝三邪飛、万波三ゴロ
【台】蔣少宏（ショウ・ショウコウ）三振、何恆佑（カ・コウユウ）遊撃内野安打、戴培峰（タイ・バイホウ）の二ゴロで何恆佑二進、（投手及川）林孝程（リン・コウテイ）三振