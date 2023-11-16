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【侍ジャパン】先発・赤星優志、５回途中３安打無失点で降板　２番手は阪神・及川雅貴…台湾戦試合経過

スポーツ報知
５回２死二塁、マウンドを降りる赤星優志（中央）

◆カーネクスト　アジアプロ野球チャンピオンシップ　２０２３　１次リーグ　台湾―日本（１６日・東京ドーム）

　「カーネクスト　アジアプロ野球チャンピオンシップ２０２３」が１６日、開幕した。初戦の台湾戦に先発した巨人・赤星優志は５回途中３安打無失点で降板。２番手で阪神・及川雅貴がマウンドに上がった。

日本　０００　００　｜０
台湾　０００　００　｜０

　◇１回（両軍０）

　【侍】岡林左飛、小園二ゴロ、森下遊飛

　【台】林孝程（リン・コウテイ）中飛、林靖凱（リン・セイガイ）右飛、郭天信（カク・テンシン）二ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【侍】牧二ゴロ、佐藤輝三振、万波右飛

　【台】劉基鴻（リュウ・キコウ）三振、陳傑憲（チン・ケツケン）左前安打、張政禹（チョウ・セイウ）中飛、蔣少宏（ショウ・ショウコウ）の遊ゴロで陳傑憲二封

　◇３回（両軍０）

　【侍】坂倉一ゴロ、門脇右飛、秋広二ゴロ

　【台】何恆佑（カ・コウユウ）三振、戴培峰（タイ・バイホウ）二ゴロ、林孝程（リン・コウテイ）投ゴロ

　◇４回（両軍０）

　【侍】岡林二ゴロ、小園左飛、森下右邪飛

　【台】林靖凱（リン・セイガイ）三ゴロ、郭天信（カク・テンシン）中前安打、劉基鴻（リュウ・キコウ）左飛、陳傑憲（チン・ケツケン）四球で郭天信二進、張政禹（チョウ・セイウ）二ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【侍】牧遊ゴロ、佐藤輝三邪飛、万波三ゴロ

　【台】蔣少宏（ショウ・ショウコウ）三振、何恆佑（カ・コウユウ）遊撃内野安打、戴培峰（タイ・バイホウ）の二ゴロで何恆佑二進、（投手及川）林孝程（リン・コウテイ）三振

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