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大仁田厚、１２・１７ＦＭＷＥ今季最終戦は雷神矢口のデビュー３０周年特別試合に…斉藤兄弟と電流爆破マッチで激突

スポーツ報知
１２・１７ＦＭＷＥ鶴見青果市場大会で激突する大仁田厚、雷神矢口組（左）と斉藤ジュン、斉藤レイ組

　「邪道」大仁田厚率いるＦＭＷＥが１６日、１２月１７日に神奈川・鶴見青果市場で開催される「ＦＭＷＥ第１０戦　～ＯＵＴ　ＯＦ　ＣＯＮＴＲＯＬ～２０２３年内最終戦」大会の全対戦カードを発表した。

　大仁田はメインイベントの「雷神矢口デビュー３０周年特別試合　地獄のデスマッチ６　時間無制限１本勝負　北側有刺鉄線電流爆破＋有刺鉄線地雷ボード爆破＋電流爆破バット＋邪道ロケット」で全日本プロレスの世界タッグ王者、斉藤ジュン、斉藤レイ兄弟と激突する。この試合は大仁田のＦＭＷ時代からの盟友・雷神矢口のレスラーデビュー３０周年のメモリアルマッチとなる。

　この大一番に向け、大仁田は「雷神矢口選手はボストンのバークリー音楽院に行くほど音楽の才能があるのに、たまたま俺の載ってる週プロをアメリカで読んだのがきっかけで、プロレスラーになったんだと言ってた」と明かすと、「やっちゃん（雷神矢口）は俺の盟友だから、デビュー３０周年をＦＭＷＥのリングでも盛大に祝いたい」ときっぱり。

　「相手は全日の斉藤ブラザーズ。俺はこの選手たちに大きな可能性を感じているし、じっくりと俺のリングで対戦してみたかったんだ。純粋に楽しみだよ」と続けると、「斉藤ブラザーズに告ぐ。世界タッグのベルト持参で、鶴見に来いよ。俺とやっちゃん（矢口）に見せてくれよ（笑）」と呼びかけた。

　◆ＦＭＷＥ第１０戦　～ＯＵＴ　ＯＦ　ＣＯＮＴＲＯＬ～２０２３年内最終戦全対戦カード

　▽タッグマッチ１５分１本勝負

　ケルショッカー、ＦＭＷＥショッカー―パンディータ、短パンディータ

　▽ミックスドタッグマッチ２０分１本勝負

　リッキー・フジ、ミス・モンゴル―魔苦・怒鳴門、ガキにゃん仮面

　▽怪獣プロレス初参戦・魑魅魍魎タッグマッチ３０分１本勝負

　怨霊、大巨獣ギョロン―寧々∞Ｄ．ａ．ｉ、ガッツリ星人

　▽シングルマッチ２０分１本勝負

　ＨＡＳＥＧＡＷＡ―櫻井匠

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　「チェーンソーブラザーズ」モンスター・レザー、チェーンソー・トニー―「ＦＭＷ軍」マンモス佐々木、中川浩二

　▽雷神矢口デビュー３０周年特別試合　地獄のデスマッチ６　時間無制限１本勝負・北側有刺鉄線電流爆破＋有刺鉄線地雷ボード爆破＋電流爆破バット＋邪道ロケット

　大仁田厚、雷神矢口―斉藤ジュン、斉藤レイ

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