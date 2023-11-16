「邪道」大仁田厚率いるＦＭＷＥが１６日、１２月１７日に神奈川・鶴見青果市場で開催される「ＦＭＷＥ第１０戦 ～ＯＵＴ ＯＦ ＣＯＮＴＲＯＬ～２０２３年内最終戦」大会の全対戦カードを発表した。
大仁田はメインイベントの「雷神矢口デビュー３０周年特別試合 地獄のデスマッチ６ 時間無制限１本勝負 北側有刺鉄線電流爆破＋有刺鉄線地雷ボード爆破＋電流爆破バット＋邪道ロケット」で全日本プロレスの世界タッグ王者、斉藤ジュン、斉藤レイ兄弟と激突する。この試合は大仁田のＦＭＷ時代からの盟友・雷神矢口のレスラーデビュー３０周年のメモリアルマッチとなる。
この大一番に向け、大仁田は「雷神矢口選手はボストンのバークリー音楽院に行くほど音楽の才能があるのに、たまたま俺の載ってる週プロをアメリカで読んだのがきっかけで、プロレスラーになったんだと言ってた」と明かすと、「やっちゃん（雷神矢口）は俺の盟友だから、デビュー３０周年をＦＭＷＥのリングでも盛大に祝いたい」ときっぱり。
「相手は全日の斉藤ブラザーズ。俺はこの選手たちに大きな可能性を感じているし、じっくりと俺のリングで対戦してみたかったんだ。純粋に楽しみだよ」と続けると、「斉藤ブラザーズに告ぐ。世界タッグのベルト持参で、鶴見に来いよ。俺とやっちゃん（矢口）に見せてくれよ（笑）」と呼びかけた。
◆ＦＭＷＥ第１０戦 ～ＯＵＴ ＯＦ ＣＯＮＴＲＯＬ～２０２３年内最終戦全対戦カード
▽タッグマッチ１５分１本勝負
ケルショッカー、ＦＭＷＥショッカー―パンディータ、短パンディータ
▽ミックスドタッグマッチ２０分１本勝負
リッキー・フジ、ミス・モンゴル―魔苦・怒鳴門、ガキにゃん仮面
▽怪獣プロレス初参戦・魑魅魍魎タッグマッチ３０分１本勝負
怨霊、大巨獣ギョロン―寧々∞Ｄ．ａ．ｉ、ガッツリ星人
▽シングルマッチ２０分１本勝負
ＨＡＳＥＧＡＷＡ―櫻井匠
▽タッグマッチ３０分１本勝負
「チェーンソーブラザーズ」モンスター・レザー、チェーンソー・トニー―「ＦＭＷ軍」マンモス佐々木、中川浩二
▽雷神矢口デビュー３０周年特別試合 地獄のデスマッチ６ 時間無制限１本勝負・北側有刺鉄線電流爆破＋有刺鉄線地雷ボード爆破＋電流爆破バット＋邪道ロケット
大仁田厚、雷神矢口―斉藤ジュン、斉藤レイ