ＮＨＫは１３日、大みそかに放送される「第７４回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の出場歌手を発表した。初出場は紅組が５組、白組が８組となった。
初出場は、歌い手の「Ａｄｏ」、タレントとしても活躍する「あの」。アニメ映画「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ」のエンディング主題歌「第ゼロ感」が映画とともに大ヒットした３人組ロックバンド「１０―ＦＥＥＴ」、“首振りダンス”で「オトナブルー」が大ヒットした４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」らが決定。「Ａｄｏ」は昨年、アニメ映画「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＦＩＬＭ ＲＥＤ」の劇中キャラクター「ウタ」の歌唱パート担当として出場していた。
司会はタレントの有吉弘行、女優の橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーの４人が務める。橋本は２年連続、他の３人は初めて。有吉は昨年の歌唱に続く出演となる。
出場歌手は以下の通り。
【紅組】
あいみょん（5）
新しい学校のリーダーズ（初）
Ado（初）
ano（初）
石川さゆり（46）
伊藤 蘭（初）
坂本冬美（35）
櫻坂46（3）
椎名林檎（8）
JUJU（2）
Superfly（7）
天童よしみ（28）
NiziU（4）
乃木坂46（9）
Perfume（16）
MISIA（8）
MISAMO（初）
水森かおり（21）
milet（4）
YOASOBI（3）
緑黄色社会（2）
LE SSERAFIM（2）
【白組】
エレファントカシマシ（2）
大泉 洋（初）
Official髭男dism（4）
キタニタツヤ（初）
郷ひろみ（36）
さだまさし（22）
JO1（2）
純烈（6）
鈴木雅之（6）
すとぷり（初）
Stray Kids（初）
SEVENTEEN（初）
10-FEET（初）
BE:FIRST（2）
福山雅治（16）
藤井フミヤ（6）
星野 源（9）
MAN WITH A MISSION（初）
Mrs. GREEN APPLE（初）
三山ひろし（9）
山内惠介（9）
ゆず（14）
※カッコ内は出場回数