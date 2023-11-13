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【紅白歌合戦】Ａｄｏ、新しい学校のリーダーズ、１０―ＦＥＥＴら初出場１３組…出場歌手一覧　

スポーツ報知
第７４回紅白歌合戦初出場者（カメラ・小泉　洋樹）

　ＮＨＫは１３日、大みそかに放送される「第７４回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の出場歌手を発表した。初出場は紅組が５組、白組が８組となった。

　初出場は、歌い手の「Ａｄｏ」、タレントとしても活躍する「あの」。アニメ映画「ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ」のエンディング主題歌「第ゼロ感」が映画とともに大ヒットした３人組ロックバンド「１０―ＦＥＥＴ」、“首振りダンス”で「オトナブルー」が大ヒットした４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」らが決定。「Ａｄｏ」は昨年、アニメ映画「ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　ＲＥＤ」の劇中キャラクター「ウタ」の歌唱パート担当として出場していた。

　司会はタレントの有吉弘行、女優の橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーの４人が務める。橋本は２年連続、他の３人は初めて。有吉は昨年の歌唱に続く出演となる。

　出場歌手は以下の通り。

　【紅組】

あいみょん（5）

新しい学校のリーダーズ（初）

Ado（初）

ano（初）

石川さゆり（46）

伊藤 蘭（初）

坂本冬美（35）

櫻坂46（3）

椎名林檎（8）

JUJU（2）

Superfly（7）

天童よしみ（28）

NiziU（4）

乃木坂46（9）

Perfume（16）

MISIA（8）

MISAMO（初）

水森かおり（21）

milet（4）

YOASOBI（3）

緑黄色社会（2）

LE SSERAFIM（2）

　【白組】

エレファントカシマシ（2）

大泉 洋（初）

Official髭男dism（4）

キタニタツヤ（初）

郷ひろみ（36）

さだまさし（22）

JO1（2）

純烈（6）

鈴木雅之（6）

すとぷり（初）

Stray Kids（初）

SEVENTEEN（初）

10-FEET（初）

BE:FIRST（2）

福山雅治（16）

藤井フミヤ（6）

星野 源（9）

MAN WITH A MISSION（初）

Mrs. GREEN APPLE（初）

三山ひろし（9）

山内惠介（9）

ゆず（14）

※カッコ内は出場回数

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