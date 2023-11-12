◆日本代表練習試合 日本―広島（１２日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）

「カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ２０２３」（１６日開幕・東京Ｄ）に臨む侍ジャパンが１２日、広島と練習試合（ＳＯＫＫＥＮ）を実施。日本は２回から連続失点。５回、２点差で日本ハム・根本悠楓投手が３番手で登板。

広島 ００１ １１ ｜０

日本 ０１０ ００ ｜０

◇１回（両軍０）

【広】中村貴三振、矢野、林ともに一ゴロ

【侍】佐藤輝三振、岡林右前安打、森下のとき岡林二盗失敗、森下三振

◇２回（広０、侍１）

【広】末包遊ゴロ、田村四球、中村健の遊ゴロで田村二進、二俣三振

【侍】牧三塁内野安打、小園の左前安打で牧二進、万波の遊ゴロ併殺打で牧三進、小園二封、坂倉の三塁内野安打で牧生還、門脇左飛

◇３回（広１、侍０）

【広】久保三振、石原左中間二塁打、中村貴の二ゴロで石原三進、矢野の左前安打で石原生還（投手及川）林のとき矢野二盗失敗

【侍】野村遊直、佐藤輝投直、岡林遊ゴロ

◇４回（広１、侍０）

【広】（捕手石橋）林、末包ともに三振、田村中前安打、中村健の左前安打で田村二進、二俣の左中間二塁打で田村生還、中村健は本塁タッチアウト

【侍】（投手斉藤）森下二邪飛、牧中飛、小園左飛

◇５回（広１、侍０）

【広】（投手根本）久保、石原ともに三振、中村貴左越本塁打、矢野左前安打、林三振

【侍】（一塁林、三塁内田、左翼末包）万波中飛、石橋死球、門脇の二ゴロで石橋二進、野村の代打秋広四球、佐藤輝三振