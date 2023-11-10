◆日本代表練習試合 日本―巨人（１０日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）
侍ジャパンは１０日、ＳＯＫＫＥＮスタジアムで巨人との練習試合を実施。井端弘和監督が初陣を迎えた。侍ジャパンが巨人・赤星優志投手、巨人は２０２２年育成ドラフト１位・松井颯投手が先発した。
【日本】
１（左）藤原、２（中）岡林、３（二）小園、４（指）牧、５（一）秋広、６（右）万波、７（捕）坂倉、８（遊）門脇、９（三）野村 ▽投手＝赤星
【巨人】
１（左）立岡、２（中）萩尾、３（指）吉川、４番（右）岡田、５（捕）岸田、６（遊）湯浅、７（二）中山、８（一）増田陸、９（三）菊田 ▽投手＝松井
日本 ０００ ０００ ｜０
巨人 ００１ ０００ ｜０
◇１回（両軍０）
【１回表巨人Ｐ・松井】
【日】藤原中前安打、岡林右飛、小園の右前安打で藤原二進、牧二ゴロ併殺打
【１回裏日本Ｐ・赤星】
【巨】立岡三振、萩尾右前安打、吉川二ゴロ併殺打
◇２回（両軍０）
【２回表巨人Ｐ・松井】
【日】秋広中前安打、万波三振、坂倉左飛、門脇の中前安打で秋広二進、野村の遊撃内野安打で満塁、藤原一飛
【２回裏日本Ｐ・赤星】
【巨】岡田遊ゴロ、岸田右飛、湯浅三振
◇３回（侍０、巨１）
【３回表巨人Ｐ・松井】
【日】岡林左飛、小園三振、牧二ゴロ
【３回裏日本Ｐ・赤星】
【巨】中山中飛、増田陸左前安打、菊田の左前安打で増田陸二進、立岡の右飛で増田陸三進、萩尾の中前安打で増田陸生還、菊田二進、吉川三振
◇４回（両軍０）
【４回表巨人Ｐ・堀田】
【日】秋広右飛、万波左飛、坂倉一直
【４回裏日本Ｐ・隅田】
【巨】岡田三振、岸田左越二塁打、湯浅三振、中山四球、増田陸三振
◇５回（両軍０）
【５回表巨人Ｐ・堀田】
【日】門脇二ゴロ、野村一邪飛、藤原右前安打、岡林二邪飛
【５回裏日本Ｐ・隅田】
【巨】菊田左飛、立岡、萩尾ともに中飛
◇６回（両軍０）
【６回表巨人Ｐ・堀田】
【日】小園中飛、牧三振、秋広右飛
【６回裏日本Ｐ・早川】
【巨】（捕手古賀、二塁門脇、遊撃野口）吉川の代打山瀬右飛、岡田右前安打、岸田三ゴロ併殺打