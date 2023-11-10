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【侍ジャパン】藤原恭大がマルチ安打　２番手の西武・隅田知一郎は２回を無失点…巨人戦試合経過

スポーツ報知
４回から２番手で登板した隅田知一郎（カメラ・中島　傑）

◆日本代表練習試合　日本―巨人（１０日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）

　侍ジャパンは１０日、ＳＯＫＫＥＮスタジアムで巨人との練習試合を実施。井端弘和監督が初陣を迎えた。侍ジャパンが巨人・赤星優志投手、巨人は２０２２年育成ドラフト１位・松井颯投手が先発した。

　【日本】

　１（左）藤原、２（中）岡林、３（二）小園、４（指）牧、５（一）秋広、６（右）万波、７（捕）坂倉、８（遊）門脇、９（三）野村　▽投手＝赤星

　【巨人】

　１（左）立岡、２（中）萩尾、３（指）吉川、４番（右）岡田、５（捕）岸田、６（遊）湯浅、７（二）中山、８（一）増田陸、９（三）菊田　▽投手＝松井

日本　０００　０００　｜０
巨人　００　０００　｜０

◇１回（両軍０）

【１回表巨人Ｐ・松井】

【日】藤原中前安打、岡林右飛、小園の右前安打で藤原二進、牧二ゴロ併殺打

【１回裏日本Ｐ・赤星】

【巨】立岡三振、萩尾右前安打、吉川二ゴロ併殺打

◇２回（両軍０）

【２回表巨人Ｐ・松井】

【日】秋広中前安打、万波三振、坂倉左飛、門脇の中前安打で秋広二進、野村の遊撃内野安打で満塁、藤原一飛

【２回裏日本Ｐ・赤星】

【巨】岡田遊ゴロ、岸田右飛、湯浅三振

◇３回（侍０、巨１）

【３回表巨人Ｐ・松井】

【日】岡林左飛、小園三振、牧二ゴロ

【３回裏日本Ｐ・赤星】

【巨】中山中飛、増田陸左前安打、菊田の左前安打で増田陸二進、立岡の右飛で増田陸三進、萩尾の中前安打で増田陸生還、菊田二進、吉川三振

◇４回（両軍０）

【４回表巨人Ｐ・堀田】

【日】秋広右飛、万波左飛、坂倉一直

【４回裏日本Ｐ・隅田】

【巨】岡田三振、岸田左越二塁打、湯浅三振、中山四球、増田陸三振

◇５回（両軍０）

【５回表巨人Ｐ・堀田】

【日】門脇二ゴロ、野村一邪飛、藤原右前安打、岡林二邪飛

【５回裏日本Ｐ・隅田】

【巨】菊田左飛、立岡、萩尾ともに中飛

◇６回（両軍０）

【６回表巨人Ｐ・堀田】

【日】小園中飛、牧三振、秋広右飛

【６回裏日本Ｐ・早川】

【巨】（捕手古賀、二塁門脇、遊撃野口）吉川の代打山瀬右飛、岡田右前安打、岸田三ゴロ併殺打

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