◆第２８回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１１日、東京競馬場・ダート１６００メートル）

出走馬１６頭の枠順が１０日、決定した。

今回と同舞台のユニコーンＳを制したペリエール（牡３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ヘニーヒューズ）は１枠１番から重賞２勝目を目指す。

また、オーバルスプリントを快勝したドライスタウト（牡４歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父シニスターミニスター）は２枠３番に入った。今年のフェブラリーＳ２着馬レッドルゼル（牡７歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）は６枠１２番、ダート初挑戦となるステラヴェローチェ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父バゴ）は７枠１３番から重賞３勝目を狙う。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ペリエール 牡３ ５６ クリストフ・ルメール

（２）ベルダーイメル 牡６ ５７ 柴田 善臣

（３）ドライスタウト 牡４ ５７ 横山 武史

（４）タガノビューティー 牡６ ５７ 石橋 脩

（５）セキフウ 牡４ ５７ 藤岡 佑介

（６）ライラボンド 牡４ ５７ 永野 猛蔵

（７）タイセイサムソン 牡５ ５７ 横山 和生

（８）ヘリオス セン７ ５７ 菅原 明良

（９）マルモリスペシャル 牡４ ５７ 北村 宏司

（１０）ケイアイシェルビー 牡５ ５７ 藤懸 貴志

（１１）メイショウウズマサ 牡７ ５７ 岩田 康誠

（１２）レッドルゼル 牡７ ５８ 横山 典弘

（１３）ステラヴェローチェ 牡５ ５７ ミルコ・デムーロ

（１４）ヴァルツァーシャル 牡４ ５７ 三浦 皇成

（１５）カテドラル 牡７ ５７ 田辺 裕信

（１６）ペースセッティング 牡３ ５６ 団野 大成