米大リーグ機構は8日(日本時間9日)、ファン投票などで選出する「オールMLBチーム」の最終候補を発表し、エンゼルス・大谷翔平投手(29)は、先発投手と指名打者の2部門で候補入りした。

ア・ナ両リーグの区別なくファーストチーム、セカンドチームを選出する「オールMLB」。最終的には、両チームとも先発投手5人と救援投手2人、捕手、内野手、DHは1人ずつ、外野手は3人が選出される。大谷は21年に指名打者でファーストチーム、先発投手でセカンドチームに入り、昨年22年は先発投手でファーストチーム、指名打者でセカンドチームに入った。

19年に創設されたばかりのタイトルで、日本人ではこれまで大谷以外にダルビッシュが20年先発投手のファーストチーム、前田が20年先発投手のセカンドチームに選出された。大谷が今季も先発投手と指名打者の2部門でセカンドチームまでに入ると、3年連続のダブル選出となる。

大谷は今季、打者として135試合に出場して44本塁打を放って日本人では初めて本塁打王に輝いた。さらに497打数151安打の打率3割4厘で、メジャー6年目にして初めての3割超え。長打率6割5分4厘、OPS1・066は両リーグ通じてトップで、出塁率4割1分2厘もリーグトップだった。

投手としては、9月に右肘手術を受けたこともあって23登板で132イニングしか投げられず、規定投球回に届かなかった。それでもチームトップ10勝(5敗)を挙げるなど、防御率3・14、WHIP1・061、被打率1割8分4厘と安定した投球を見せた。

メジャー1年目ながら29登板で166回3分の1を投げ、12勝7敗、防御率2・98、202奪三振の好成績をマークしたメッツ・千賀滉大投手(30)も先発投手部門で最終候補に入った。

