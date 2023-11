オーストラリアで11月7日にメルボルンカップ・G1(フレミントン競馬場・芝3200メートル、ハンデ、23頭立て)が行われ、日本から参戦したブレークアップ(牡5歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父ノヴェリスト)は16着に終わった。

10月21日に行われた前哨戦のコーフィールドカップでは、ダミアン・レーン騎手とのコンビで挑み8着。今回は日本から駆けつけた主戦の松山弘平騎手が手綱を執り、18番ゲートから出走したブレークアップは中団で進めたが、上位争いに顔を出すことはなく、06年にデルタブルースとポップロックがワンツーフィニッシュを決めて以来17年ぶりの勝利はならなかった。

勝ったのは地元のウィズアウトアファイト(セン6歳、A&Sフリードマン厩舎)。マーク・ザーラ騎手を背にコーフィールドカップに続くG1連勝を飾った。

【動画】ブレークアップは馬群に沈む…メルボルンCハイライト

It’s a win for the ages as WITHOUT A FIGHT takes out the 2023 Lexus Melbourne Cup!



📽 @10SportAU | #MelbourneCup pic.twitter.com/JEVLReYG8o